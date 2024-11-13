Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Mücahit O. idaresindeki 06 BDP 635 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Motor kısmından yükselen alevler bir anda tüm otomobili sardı. Sürücü araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle alev alev yanan otomobil tamamen hurdaya döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.