Fırat’ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Antalya’ya götürülecek ve yarın Kemer İlçesi’ndeki Göynük Beldesi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kariyerinde Öne Çıkan Görevler

Fenerbahçe (2002) – Werner Lorant’ın yardımcılığıyla antrenörlük kariyerine başladı.

Almanya / LR Ahlen – Lorant ile birlikte çalıştı.

Güney Kore / Incheon United – Teknik ekipte görev aldı.

Sivasspor – Türkiye’de teknik direktörlük deneyimi kazandı.

İran / Saipa FC ve Sepahan – İran futbolunda çeşitli görevler üstlendi.

İran Milli Takımı – Efsane oyuncu Ali Daei’nin yardımcısı olarak önemli roller üstlendi.

Moldova Milli Takımı (2019) – Teknik direktörlük yaptı.

Kenya Milli Takımı (2021–2024) – 21 maçta takımı yönetti.

Nejmeh SC (2026) – 8 Şubat’ta Lübnan’ın önde gelen kulübüyle sözleşme imzaladı.

Engin Fırat, hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok takıma kattığı deneyim ve futbol bilgisiyle tanınıyordu.