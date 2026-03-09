Fırat’ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Antalya’ya götürülecek ve yarın Kemer İlçesi’ndeki Göynük Beldesi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Kariyerinde Öne Çıkan Görevler
-
Fenerbahçe (2002) – Werner Lorant’ın yardımcılığıyla antrenörlük kariyerine başladı.
-
Almanya / LR Ahlen – Lorant ile birlikte çalıştı.
-
Güney Kore / Incheon United – Teknik ekipte görev aldı.
-
Sivasspor – Türkiye’de teknik direktörlük deneyimi kazandı.
-
İran / Saipa FC ve Sepahan – İran futbolunda çeşitli görevler üstlendi.
-
İran Milli Takımı – Efsane oyuncu Ali Daei’nin yardımcısı olarak önemli roller üstlendi.
-
Moldova Milli Takımı (2019) – Teknik direktörlük yaptı.
-
Kenya Milli Takımı (2021–2024) – 21 maçta takımı yönetti.
-
Nejmeh SC (2026) – 8 Şubat’ta Lübnan’ın önde gelen kulübüyle sözleşme imzaladı.
Engin Fırat, hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok takıma kattığı deneyim ve futbol bilgisiyle tanınıyordu.