Hazırlanan ağlar, Karadeniz’e ulaştırılan somonların güvenli şekilde yetiştirilmesinde kullanılarak Türkiye’den dünya sofralarına uzanan üretim zincirinde önemli bir rol üstleniyor.

56 yaşındaki girişimci Fikret Gökçen, balık üretim tesislerinde kullanılan kafes ağlarını Tokat’ta kurduğu atölyede hazırlayarak yılların deneyimini Karadeniz ve Anadolu’daki balık çiftliklerine taşıyor. Denize kıyısı olmayan Tokat’ta üretilen ağlar, özellikle baraj göllerinde yetiştirilen somon balıkları için kullanılan kafes sistemlerinde değerlendiriliyor.

“Balıkçılık denizden barajlara kaydı”

Muğla’nın Milas ilçesinde yaklaşık 26 yıl önce başladığı mesleğini Tokat’a taşıyan Gökçen, son yıllarda balık üretiminin önemli ölçüde baraj göllerine kaydığını fark ettiklerini söyledi. Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde bu alanda üretim yapan atölye bulunmaması üzerine yaklaşık 5 yıl önce Tokat’ta kendi atölyelerini kurduklarını belirten Gökçen, balık kafesleri için hazırlanan ağların talebe göre ölçülendirilip şekillendirildiğini ifade etti.

Atölyede hazırlanan ağların büyük bölümünün Türkiye’nin farklı illerindeki balık üretim tesislerine gönderildiğini dile getiren Gökçen, üretim sürecinde özellikle somon yetiştiriciliği yapan işletmelerden yoğun talep aldıklarını kaydetti.

Karadeniz somonunun ağı Tokat’tan çıkıyor

Karadeniz’de yetiştirilen somon balıkları için kullanılan ağların önemli bir kısmının Tokat’taki atölyede hazırlandığını belirten Gökçen, Tokat’ın coğrafi konumunun üretim ve dağıtım açısından avantaj sağladığını söyledi.

Artvin’den Kahramanmaraş’a kadar birçok noktadaki balık üretim tesislerine ağ gönderdiklerini anlatan Gökçen, Türkiye’de bu işi yapan atölye sayısının oldukça sınırlı olduğunu belirtti. Gökçen, Milas, İzmir ve Antalya’nın yanı sıra Elazığ’da da benzer üretim noktalarının bulunduğunu sözlerine ekledi.