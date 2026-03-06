Molendyk, muhafazakar bir Hristiyan ailede büyüdüğünü belirterek üniversite yıllarında tanıştığı Müslüman bir arkadaşının hayatında yeni bir kapı açtığını anlattı. Arkadaşının peygamberlere inandığını öğrenmesiyle İslam’a merak saldığını ifade eden Molendyk, “Aslında Müslümanlara tercümanlık yapabilmek için İslam’ı araştırmaya başladım. Bir gün arkadaşım bana İngilizce bir Kur’an getirdi. O zaman Müslüman olmaya niyetim yoktu, sadece merak ettim ve okumaya başladım” dedi.

İlk cuma namazı deneyimini de aktaran Molendyk, “Küçük bir camiye girdik. İçeride sadece mihrap vardı ve insanlar zikir ediyordu. O an ezan okundu ve herkes omuz omuza saf tuttu. Ben de hareketleri tekrarladım. Namazda Fatiha’dan sonra herkesin aynı anda ‘Amin’ demesi tüylerimi diken diken etti. İçimden ‘Bu gerçek bir ibadet’ dedim ve Allah’a doğru yolu göstermesi için dua ettim. O samimi duadan sonra hayatım tamamen değişti” ifadelerini kullandı.

Molendyk, İslamiyet’le ilgili sorularına aldığı cevapların kendisini derinden etkilediğini belirterek, “Hristiyanlıkla ilgili sorularımı tatmin edici şekilde yanıtlayamamışlardı. Ama İngiltere’den gelen bir Müslüman hoca bana ‘İstediğin soruyu sorabilirsin, bu din haktır ve her sorunun cevabı vardır’ dedi. Bu söz beni çok rahatlattı” dedi.

Müslüman olma karar sürecinde yalnızlık ve tesettür konularındaki kaygılarını da paylaşan Molendyk, arkadaşlarının desteği sayesinde bu adımı attığını söyledi. Ailesinin başlangıçta tepkili olduğunu ancak zamanla durumun kabul edildiğini ifade eden yazar, Müslüman olduktan sonra hayatını Allah için yaşamaya başladığını dile getirdi.

Molendyk, Türkiye’ye gelerek kitap yazmaya ve İslam’ı anlatmaya başladığını, Kanada’da tanıştığı Türkiye vatandaşı bir kişiyle evlenerek Türkiye’ye yerleştiğini sözlerine ekledi.

Programın sonunda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Jenny Molendyk’e günün anısına bir hediye takdim etti.