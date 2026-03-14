İftar Sofrasında Manevi Buluşma

OYAK, geleneksel hale getirdiği sosyal sorumluluk ve vefa çalışmaları kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların aileleri için özel bir iftar programı organize etti. Hem İstanbul hem de Ankara’da eş zamanlı gerçekleşen buluşmalara katılım yoğundu.

Programın ev sahipliğini OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş üstlenirken, kurumun üst düzey yöneticileri de masalarda şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.

"Her Zaman Emrinizdeyiz"

İftarın ardından duygusal bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, şehit ailelerinin Türk milletine bırakılmış en kutsal emanetler olduğunu vurguladı. Aksakallı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve hür yaşamamızın teminatıdır. Onların kahramanlıkları sayesinde bugün bu sofralarda huzurla buluşabiliyoruz. Sizlerle bir araya gelmek, anıları tazelemek bizler için büyük bir onur. OYAK ailesi olarak her zaman yanınızda ve emrinizde olduğumuzu bilmenizi isteriz."

Rahmet ve Minnetle Anıldılar

Dualar eşliğinde açılan iftarın ardından konuklarla tek tek sohbet eden OYAK yönetimi, şehitlerin hatıralarını yâd etti. Program, aziz şehitlerin ruhuna okunan dualar ve ailelere sunulan iyi dileklerle sona erdi.