Şehrin ekonomisini sırtlayan 4 bin işçi, artan hayat pahalılığı karşısında yönetimin sunduğu düşük teklife tepkili.

Enflasyon Gerçeği Masada Görmezden mi Geliniyor?

Görüşmelerde taraflar arasındaki uçurum derinleşirken, işverenin tutumu eleştirilerin odağında. İşte masadaki tıkanıklığın temel nedenleri:

Yönetimin %30 Israrı: Fabrika yönetimi, çarşı pazardaki gerçek enflasyonu görmezden gelerek işçisine sadece %30 oranında bir zam dayatıyor. Bu rakam, mevcut ekonomik şartlarda çalışanların alım gücünü korumaktan oldukça uzak.

İşçinin %55 Kararlılığı: Sendika temsilcileri ise işçinin alın terinin karşılığının bu olmadığını vurgulayarak %55 oranında bir artış talep ediyor. Çalışanlar, açıklanan resmi rakamların günlük yaşamdaki pahalılıkla örtüşmediğini savunuyor.

Belirsizlik Motivasyonu Kırıyor

Binlerce işçinin geçim mücadelesi verdiği bir dönemde sürecin üçüncü oturumda da çözüme kavuşmaması, fabrika koridorlarında huzursuzluğu artırıyor. "Türkiye'nin yerli gücü" sloganıyla büyüyen bir devin, bu gücü sağlayan emekçisine sunduğu teklif, sosyal haklar ve geçim standartları açısından "yetersiz" bulunuyor.

"Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Petlas büyürken, bu büyümeyi sağlayan işçinin sofrasındaki ekmeğin küçülmesine seyirci kalınmamalı."

Sonuç Bekleniyor

Sürecin daha fazla uzaması hem üretim verimliliğini hem de işçinin fabrikaya olan aidiyet duygusunu zedeliyor. Kırşehir kamuoyu şimdi şu soruyu soruyor: Petlas yönetimi, işçisinin sesine kulak verip hak edilen refah payını verecek mi, yoksa düşük zam ısrarıyla süreci çıkmaza mı sürükleyecek?