Kayserispor'un golcü futbolcusu Seferi'ye Arnavut milli takımından davet geldi.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor'un forvet futbolcusu Taulant Seferi'ye milli davet geldi. 7 golle takımının en skorer oyuncusu olan Seferi, Arnavutluk'un Belarus, San Marino ve Finlandiya ile oynayacağı maçlar için davet edildi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; 'Futbolcumuz Taulant Seferi, Arnavutluk A Millî Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı karşılaşmalar için millî takım kadrosuna davet edilmiştir. Oyuncumuz, 21 Eylül - 6 Ekim 2026 tarihleri arasında millî takım kampında yer alacak; bu süreçte Arnavutluk'un Belarus, San Marino ve Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmalarda görev yapabilecektir. Futbolcumuz Taulant Seferi'yi tebrik ediyor, Arnavutluk A Millî Takımı forması altında başarılar diliyoruz' denildi.