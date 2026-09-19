Denizli İdman Yurdu'ndan istifa açıklaması
Denizli İdman Yurdu'ndan istifa açıklaması
İçeriği Görüntüle

Kayserispor'un golcü futbolcusu Seferi'ye Arnavut milli takımından davet geldi.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor'un forvet futbolcusu Taulant Seferi'ye milli davet geldi. 7 golle takımının en skorer oyuncusu olan Seferi, Arnavutluk'un Belarus, San Marino ve Finlandiya ile oynayacağı maçlar için davet edildi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; 'Futbolcumuz Taulant Seferi, Arnavutluk A Millî Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı karşılaşmalar için millî takım kadrosuna davet edilmiştir. Oyuncumuz, 21 Eylül - 6 Ekim 2026 tarihleri arasında millî takım kampında yer alacak; bu süreçte Arnavutluk'un Belarus, San Marino ve Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmalarda görev yapabilecektir. Futbolcumuz Taulant Seferi'yi tebrik ediyor, Arnavutluk A Millî Takımı forması altında başarılar diliyoruz' denildi.