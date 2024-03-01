Özel sektörde çeyrek asırdan fazla süredir farklı sektörlerde yönetici olarak görev ve sorumluluklar üstlenen, halen Beykoz Üniversitesi İYBF Danışma Kurulu Üyesi olan ve 2010-2018 yıllarında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) nezdinde üst üste üç dönem DEİK Türkiye-Malezya, Türkiye-Singapur ve Türkiye-Tayvan İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı gibi uluslararası bazı başarılı çalışmalarda da bulunan Tarkan Deniz, Şubat 2024 tarihinden itibaren BARKODES ( www.barkodes.com.tr ) bilişim ve teknoloji şirketinde İş Geliştirme Direktörü olarak göreve başladı.

1996 yılında % 100 Türk sermayeli, "Yerli ve Milli" mottosu ile İstanbul'da kurulan BARKODES, 28 yıldır katma değeri yüksek teknolojik, yazılım ve donanım geliştiriyor, üretiyor ve ihraç ediyor.

BARKODES, Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS), Geçiş Kontrol Sistemleri, Acil Durum Kontrol Sistemi, Ziyaretçi Kontrol Sistemleri, Yemekhane Kontrol Sistemleri, Barkod ve Temassız Ödeme Sistemleri, RFID, Barkod Depo Yönetim ve Kontrol Sistemleri ile Türkiye başta olmak üzere, KKTC, Azerbaycan, ABD, Singapur, Tunus, Rusya, Pakistan, Cezayir, Cibuti, Gürcistan, Kazakistan, Irak, Türkmenistan, Tacikistan, Sudan, Kosova, Çek Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya’da ürünleri ve çözümleri bulunmaktadır.