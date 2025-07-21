Yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 14,99 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 33,11 seviyesine ulaştı.

En Fazla Artış Veteriner Giderlerinde

Alt gruplar incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 55,83 ile veteriner harcamalarında gerçekleşti. Aylık bazda ise en dikkat çekici artış yüzde 5,10 ile malzeme grubunda görüldü.

Yatırım Girdileri Daha Hızlı Arttı

Ana harcama grupları arasında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 1,74, yıllık ise yüzde 31,08 oranında arttı. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı ise aylık yüzde 4,59, yıllık bazda ise yüzde 36,12 olarak ölçüldü. Bu veriler, tarım sektöründe hem üretim hem de yatırım maliyetlerinin hızla yükseldiğini gösteriyor.

Girdi Fiyatlarındaki Artış Üreticiyi Zorluyor

Girdi maliyetlerindeki artış, üreticiler açısından endişe yaratmaya devam ediyor. Özellikle yem, gübre, enerji ve veteriner hizmetlerinde yaşanan fiyat yükselişleri, üretim planlamasını ve sürdürülebilirliği doğrudan etkiliyor. Sektör temsilcileri, artan maliyetler karşısında çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Tarım-GFE verileri, üreticilerin karşılaştığı maliyet baskılarını ortaya koyarken, gıda fiyatları üzerindeki potansiyel etkileri açısından da yakından takip ediliyor.