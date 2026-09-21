Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetleri programına Yeşiltepe Mahallesi ile devam etti. Muhtarlık binası bahçesinde gerçekleştirilen buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, şirket yöneticileri ve AK Parti Düzce İl Teşkilatı yöneticileri de katıldı.

Mahalle sohbetlerinin 25'inci buluşmasında Yeşiltepe Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Faruk Özlü, bu tür toplantıların genellikle seçim dönemlerinde gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Yakın zamanda bir seçim olmamasına rağmen vatandaşlarla bir araya gelmek, taleplerini dinlemek ve karşılıklı sohbet etmek amacıyla mahalle buluşmalarını sürdürdüklerini belirten Faruk Özlü, 'Biz seçim zamanı sizleri ziyaret eden, sizlerden oy isteyenlerden değiliz. Biz seçim olsa da olmasa da sizlerle beraberiz. Bu toplantılarımıza mahalle sohbetleri diyoruz. Sizinle sohbet etmek, sizleri dinlemek, kendimizi anlatmak ve sizlerin dertlerini dinlemek maksadıyla yapılan toplantılardır' dedi.

Bahçeşehir bölgesinin Düzce'nin en güzel ve en yaşanabilir bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Özlü, 'Düzce'de dört adet hava kirliliği ölçme cihazımız var. Bunlardan birisi bu bölgede, bir tanesi eski belediye binamızın olduğu yerde, bir diğeri eski fidanlık bölgesinde olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde bulunuyor. Biz hava kirliliğimizi sürekli ölçüyor ve kontrol ediyoruz. Dört yerden aldığımız değerlerin ortalamasını sizinle paylaşmak isterim. Düzce'de havanın en temiz olduğu bölge bu bölgedir' dedi.

Bahçeşehir bölgesinin konumu, yapılaşması ve geniş alanlarıyla öne çıktığını belirten Özlü, 'Bu bölge Düzce'de en yaşanabilir, en güzel bölgedir. Fakat bir serzenişim var. Sevgili Düzceli kardeşlerimiz bu bölgenin güzelliğinin çok farkında değiller. Burası yüksek, zemini sağlam, mimari yapısı gerçekten şehir mimarisine uygun, binalar üç katlı ve geniş alanlarımız var. Burası Düzce'nin en güzel bölgesi. Bu bakımdan çok şanslısınız' ifadelerini kullandı.

'Sizleri dinlemeye geldik'

'Biz sizleri dinlemeye, sizlerin gönlünü kazanmaya, sizlerin tasvibini almaya geldik' diyerek sözlerini sürdüren Başkan Faruk Özlü, toplantı öncesinde mahallenin sorunları ve eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla mahalle muhtarı ve vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Mahalle sakinlerinden gelen taleplerin tek tek not alındığını belirten Özlü, toplantıda sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınacağını ifade etti.

'Gerçekten kalıcı işler yapıyoruz'

Düzce'de kalıcı işler yaptıklarını ve şehrin çehresini değiştirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Özlü, günü kurtarmaya yönelik çalışmalar yapmadıklarının altını çizdi. Özlü, 'Göz boyayıcı, günü kurtarıcı hiçbir işimiz yoktur. Yaptığımız her işi de kırk defa düşünüyoruz, bir karar veriyoruz ve uyguluyoruz. Projeler kitabımız var. Burada 100 proje var. 2024 yılında, seçimlerden önce Düzce için 100 proje yapacağız dedik. Bu projeleri takip ediyoruz. İnşallah görev süremiz bittiğinde bu projelerin tamamını da bitirmiş olacağız. Sözümüzün arkasındayız, işlerimizi yapıyoruz. Gönlünüz rahat olsun' dedi.

Sağlık Meslek Lisesi binası hizmete kazandırılacak

Toplantı, mahalle muhtarı ve vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ve yöneltilen soruların yanıtlanmasıyla devam etti. Altyapı, çevre düzenlemeleri ve yeni sosyal alanlara ilişkin taleplerin çalışma programına alınması için ilgili birimlere talimat veren Başkan Özlü, atıl durumda bulunan eski sağlık meslek lisesi binasının yeniden topluma kazandırılması yönündeki talep üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Özlü, eski sağlık meslek lisesi binasıyla ilgili farklı dönemlerde çeşitli girişimlerde bulunulduğunu belirterek, 'Geçmişte buraya çok çalıştım. Öğretmenevi yapmayı teklif ettim. Öğretmen kardeşlerimiz şehrin göbeğinde olsun dediler, kabul etmediler, kaldı. Başka kurumlar talip oldu, 'Siz yapın' dedik. Onlar da bir şey yapmadılar. Üniversite buraya bir bölümünü getirecekti. O da beklemede' diye konuştu.

Binanın yeniden değerlendirilmesi için sorumluluk alacağını ifade eden Özlü, 'Bu işi ben üstüme alacağım. Bu şehirde maalesef öyle. Ben üzerime vazife olmayan bir sürü iş yapıyorum. Hastane yapmak bizim görevimiz mi, değil. Ama bu şehre hastane lazım. O yüzden bu lise ile ilgili aklımda birkaç alternatif var. Onları görüşüp istişare edeceğim. Burayı kazandıralım, hizmet yeri yapalım' dedi.

Mahalle sakinlerinin özellikle akşam saatlerinde ek otobüs seferi ve araç sayısının artırılması yönündeki talebine de yanıt veren Başkan Özlü, 'Yolcu sayısı ile mütenasip araç koyuyoruz. Çok yolcu varsa büyük araç, az yolcu varsa küçük araç' ifadelerini kullanarak, bölgede ulaşım ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerekli araçların hizmete alınacağını belirtti.

Mahalle sohbetleri toplantısı kapsamında, İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın güvenliğine ilişkin bilgilendirme yapılırken, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gençler ve çocuklar için sportif etkinlikler, Çocuk Üniversitesi tarafından ise boyama etkinlikleri düzenlendi.