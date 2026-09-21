Türkiye Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi'nin kaptanı Berkay Candan, yeni sezonda ligde kalıcı olmayı ve play-off'u zorlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Takım kaptanı Berkay Candan yeni sezon hedefleri, Galatasaray ile oynanan hazırlık karşılaşması ile deplasmanda yapacaklar müsabaka ve Kocaeli basketboluna ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

'İyi bir kadro olduğumuzu düşünüyorum'

Yeni sezonda iyi bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Candan, 'Benim ikinci sezonum. Geçen sene TBL'deydik. Bu lige direkt şampiyon olarak çıktık. Bu sene iyi bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. Hem Türk oyuncular hem yabancılar birbirlerini tanıyorlar. Hazırlık dönemini de iyi geçirdik. Kimyamız da bence iyi. Kolay bir lig değil tabii ama sezon içerisinde elimizden geleni yapıp üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz' dedi.

'Hedefimiz, hem ligde kalıp hem de play-off'a zorlayacak bir takım oluşturmak'

Berkay Candan, yeni sezondaki hedeflerine de değinerek, şunları kaydetti:

'Sonuçta yeni lige çıkmış bir takımız ve lig de çok zorlu bu sene. Her geçen sene de zorlanıyor. Bence ona adım adım, maç maç bakmak gerekiyor. Üstüne koyarak ilerlersek bence daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Tabii ki hedefimiz hem ligde kalıp hem de play-off'a zorlayacak bir takım oluşturmak. O süreçte de zaten Avrupa vizesi de almış oluyoruz. İnşallah tüm bunları başarırız.'

'Galatasaray maçı kendimizi test etmemiz açısından önemliydi'

Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının takım için önemli bir test olduğunu vurgulayan başarılı basketbolcu, 'Galatasaray karşılaşması bence güzel bir provaydı. Hem sezon açılışı hem de Galatasaray gibi bir kulüple oynamak.. Zaten Galatasaray ile de önümüzdeki hafta deplasmanda bir maçımız olacak. Galatasaray maçı kendimizi test etmemiz açısından önemli bir mücadeleydi bence. Galatasaray deplasmanında iyi oynayıp son dakikalara kafa kafaya girersek kazanabileceğimizi düşünüyorum' diye konuştu.

'Lig çok zorlu, her maçın ayrı bir hikayesi var'

Körfez Basket'in de Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olmasının Kocaeli basketbolu açısından önemli olduğunu belirten Candan, 'Kocaeli için iyi bir proje. Hem Çayırova'nın hem de Kocaeli'nin basket takımının olması bence Kocaeli'de basketbolun ilerlemesinde büyük bir etken. Güzel olacağını düşünüyorum. Onlar da bence iyi bir kadrolar. Şanssız bir şekilde Avrupa'dan elendiler. Onların da iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Lig çok zorlu, her maçın ayrı bir hikayesi var. Biz de her hafta iyi çalışıp maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız' şeklinde konuştu.

'Şampiyon olacağımızı o an anlamıştık'

Geçen sezondan unutamadığı anı da paylaşan Berkay Candan, sözlerini şöyle tamamladı:

'Geçen sene içeride oynadığımız Gaziantep maçında Roberto Gallinat'ın attığı son saniye üçlüğü aklımda kalan en önemli pozisyon. Maç kafa kafaya gidiyordu. Çok da uzaktan atınca zaten bütün salon aşağıya iniyordu. Çok güzel bir histi. Zaten o süreçten sonra da şampiyon olacağımızı anlamıştık. O mentaliteyle de yolumuza devam edip şampiyon olduk.'