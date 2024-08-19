Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başladı.

Öğrenciler, 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapacak.

Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt merkezlerinden yapılabilecek. e-Kayıt işlemlerini yapan öğrenciler için ders kayıt işlemleri başlayacak.

Üniversitelere kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar açıklanacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları bu süreçte ek tercihlerini yapacak.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GERELİ BELGELER

1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

3- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

4- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

5- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

6- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

EK KONTEJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Üniversitelere kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar açıklanacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları bu süreçte ek tercihlerini yapacak.

Yeni üniversiteliler için elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden 21 Ağustos’a kadar alınacak. Elektronik kaydını yaptıranlar barkodlu elektronik kayıt belgesini yine e-Devlet üzerinden alabilecek. Ayrıca adayların, elektronik kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt oldukları üniversitenin internet sayfasındaki duyuruları takip etmesi gerekiyor. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek kalmıyor.

YÜZ YÜZE KAYIT YAPTIRACAK OLANLAR BELGELERİ SAKIN UNUTMAYIN

Elektronik kaydı tercih etmeyip yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise yerleştiği üniversiteye giderek 23 Ağustos’a kadar kayıt yaptırabilecek. Diğer yandan kayıt yaptıracak adayların ortaöğretim diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf gibi belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Adayın öğrenim ücreti ödemesi gereken bir programa yerleşmesi halinde ödeme yaptığına dair dekontu da kayıt sırasında yanında bulundurması gerekiyor.

YÖK BAŞKANI UYARDI: SON GÜNE BIRAKMAYIN

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından adaylara “2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite programlarına kayıt süreci bugün başlayıp 23 Ağustos’a kadar devam edecek. Hepinizin bu noktaya gelene kadar gösterdiğiniz emek ve azmi takdir ediyorum. Şimdi önünüzde yepyeni bir akademik yolculuk var. Kayıt işlemlerinizi ivedilikle tamamlayıp, son güne bırakmamanızı öneririm. Başarılarınız daim olsun” dedi.

5 ÖNEMLİ KURAL

1- Adayın kazandığı üniversite yaşadığı şehirdeyse bizzat okuluna gidip kaydını yaptırabilir. Eğer farklı bir şehirdeyse de e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

2- e-Devlet sistemi üzerinden kaydını yaptıran adaylar, üniversitelerin istediği belgeleri akademik yıl başlayınca okullarına giderek ibraz edebilirler.

3- Adayların ÖSYM’nin kayıt için belirlediği tarihleri kaçırmaması gerekiyor. Eğer kaçırırlarsa kayıt haklarını kaybederler.

4- Bazı adaylar üniversiteye kayıt yaptırmadıkları takdirde Ortaöğretim Başarı Puanları’nın (OBP) kesilmeyeceğini zannediyor. Ancak bir yükseköğretim kurumuna yerleştikleri için kayıt yaptırmasalar dahi önümüzdeki yıl OBP puanları yarı yarıya kesilecek. Bu nedenle bu yanılgıya düşmeden kayıtlarını yaptırsınlar. Kazanılmış haklarını değerlendirsinler.

5- Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrencinin ‘sınavsız ikinci üniversite’ seçeneğinden faydalanma hakkı var. Bu hak örgün öğretim yapan bir programı kazanan adayın, açıköğretim üzerinden başka bir bölümü de sınavsız aynı anda okumasına olanak sağlıyor. Kayıtların ardından bununla ilgili yapılacak duyuruları takip edip ikinci üniversite seçeneğinden faydalanabilirler.