Özellikle Adana’daki çiftçileri tedirgin eden bu gelişme, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan tarafından ciddi bir uyarı olarak dile getirildi. Doğan, Türkiye’de tarım sektöründe çalışan işçilerin yüzde 77’sinin Suriyeli olduğunu ve bu işçilerin ülkelerine dönmesi durumunda büyük bir iş gücü kaybı yaşanacağını vurguladı.

Suriyelilerin Türkiye’ye göç etmesinin ardından, tarım sektöründe ciddi bir iş gücü açığına rağmen, düşük maliyetli iş gücünü karşılayan Suriyeli işçiler, sektördeki en önemli iş gücü kaynağı haline gelmişti. Ancak şimdi, bu iş gücünün geri dönüşüyle birlikte çiftçiler, özellikle ekim ve hasat dönemlerinde büyük zorluklarla karşılaşacaklarını düşünüyor. Başkan Doğan, "Tarımda çalışan Suriyeliler gitmek istiyorlar ve bu da sektörün sekteye uğramasına neden olabilir," diyerek endişelerini dile getirdi.

"Teknoloji Gelişmedi, İşçilere İhtiyacımız Var"

Tarım sektöründeki iş gücü ihtiyacının giderek arttığını belirten Doğan, sektörde teknoloji gelişmediği için manuel işçiliğin hala vazgeçilmez olduğunu söyledi. Bu bağlamda, Suriyelilerin yerine yeni bir iş gücü kaynağına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Doğan, Türkiye'nin tarım sektöründeki iş gücü eksikliğini gidermek için Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinden ucuz işçi ithal edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu işçilerin yerleşim alanlarından uzak bölgelerde çalışabilmeleri için gerekli sosyal donatılarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Tarımın Geleceği Tehlikede

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, Suriyeli işçilerin tarım sektöründen ayrılmasının, ülkenin tarım üretimi üzerinde uzun vadede olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekti. Adana’daki tarım işçisi sıkıntısının şu anda bile hissedildiğini belirten Doğan, “Tarım işçisi Suriyelilerin gitmesi, tarım sektörünün bitmesi anlamına gelir,” diyerek bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Adana gibi tarımın başkenti kabul edilen bir şehirde, tarım işçilerinin eksikliği ve iş gücü kaybı, özellikle büyük üretim alanlarında ciddi sorunlara yol açabilir. Başkan Doğan’ın uyarıları, Türkiye’nin tarım sektörü için kritik bir dönemeçten geçtiğini ve bu alanda uzun vadeli çözümler geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor.