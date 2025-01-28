"Suriyelilerin Boşluğunu Dolduracağız"

Adanalı tekstilci Ufuk Doyuran, Suriyelilerin Türkiye’ye ilk geldiklerinde fabrikalarda istihdam edildiğini ve önemli bir açığı kapattıklarını belirtti. Doyuran, “Savaşın bitmesi hepimiz için sevindirici. Ancak onların dönüşü sektörü etkileyecek. Yine de Türk milleti olarak çalışkanız ve bu boşluğu dolduracağımıza inanıyorum” dedi.

Gençlere Çağrı: "İş Beğenmemezlik Yapmayın"

Tekstil sektöründe Suriyelilerin ayrılmasıyla gençlere büyük görev düştüğünü ifade eden Doyuran, şunları söyledi:

“Gençlerimizden beklentimiz, iş beğenmemezlik yapmamaları. Herkes bir yerden başlamalı. Piyasalarda boşluk oluşacak ama bu ülke kimseye muhtaç değil. Gençlerimiz çalışmaya başlarsa hem kendileri hem ülke için daha iyi bir geleceğin kapılarını açacaklar.”

"Asgari Ücretin 2 Katını Veriyoruz, Yine de İşçi Bulamıyoruz"

Doyuran, tekstil fabrikalarında çalışan işçilerin genellikle asgari ücretin üzerinde maaş aldığını belirterek, “Bazı işler için asgari ücretin 2 katını verdiğimiz halde iş bulamıyoruz. Artık mesele sadece para değil. İnsanlar işin cefasını çekmeden sefasını sürmek istiyor. Bu anlayışı değiştirmeliyiz” diye konuştu.

Sektör Endişeli: "Üretim Gücü Kaybedilebilir"

Tekstil sektöründe çalışanların yüzde 40’ından fazlasının Suriyeli olduğunu söyleyen Doyuran, “Yaklaşık yüzde 30’luk bir işçi kaybı bekliyoruz. Bu durum üretimi etkileyebilir. Ancak gençlerimizin iş seçmeden çalışmasıyla bu zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bu ülke hepimizin ve üretime sahip çıkmalıyız” dedi.