İhracatçı Birlikleri Alarmda

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, alınan kararın hem Türk ihracatçılarını hem de Suriyeli tüketicileri olumsuz etkilediğini belirtti. Kadooğlu, “Suriye’ye yıllık ortalama 360 milyon dolar ihracat yapan bir ülkeyiz. Ancak bu vergi artışıyla sınır kapılarındaki hareketlilik adeta durdu. Birçok ürüne getirilen yüksek vergiler, ürünlerin üretim maliyetlerini bile üç-dört katına çıkardı. Bu, Suriyeli vatandaşların alım gücünü sıfırlayacak bir enflasyon krizini beraberinde getirir” dedi.

Vergi Artışı ve Rejimin Değişimi

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Aralık 2024'te kurulan geçici hükümet, kuzeydeki sınır kapılarında kontrolü ele aldı. Yeni yönetim, Türkiye’den gelen ithal ürünlere yönelik yüksek gümrük vergileriyle iç piyasayı koruma hedefi güttüğünü belirtse de bu durum ticareti büyük ölçüde sekteye uğrattı.

Bakanlıklar Çözüm İçin Devrede

Kadooğlu, yaşanan krizin çözümü için hem Dışişleri Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını ifade ederek, “Türk hükümeti, Suriye’deki geçici yönetimle iletişim kurarak bu sorunun çözüme kavuşması için yoğun çaba gösteriyor. Üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazırız” diye konuştu.

Sınır Kapılarında Bekleyen Tırlar

Gümrük vergilerinin artırılmasının ardından sınır kapılarında oluşan uzun tır kuyrukları, kriz ortamını somut bir şekilde gözler önüne serdi. İhracatın sekteye uğraması, sadece Türk üreticileri değil, Suriye iç pazarını da olumsuz etkiledi. Uzmanlar, bu durumun sürmesi halinde iki taraf arasında ekonomik ilişkilerin daha da kötüleşeceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Suriye'de Enflasyon ve Halkın Zor Durumu

Yüksek gümrük vergilerinin en büyük mağdurlarından biri de Suriyeli halk oldu. Kadooğlu, “Bu karar, Suriyeli vatandaşların temel gıda maddelerine ulaşmasını zorlaştıracak ve derin bir enflasyona yol açacaktır” dedi.

Sonuç ve Beklentiler

Türk yetkililer ve Suriye geçici hükümeti arasında yapılan görüşmelerin kısa sürede olumlu sonuç vermesi, hem ticaret hem de iki ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Suriye sınırında bekleyen tırların oluşturduğu kuyruklar, bu krizin çözümünün aciliyetini gözler önüne seriyor.