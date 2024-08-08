Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu yarın saat 21.00’de RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçıyla başlayacak. 19 takımın mücadele edeceği sezonda takımlarda 13 yerli, 6 yabancı teknik direktör yer alacak. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe’de Jose Mourinho, Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor’da Thomas Reis, Adana Demirspor’da Michael Valkanis, Antalyaspor’da ise Alex de Souza teknik adamlık koltuğuna oturdu. Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe ise geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Stanimir Stoilov ile yola devam etme kararı aldı.



13 takım yerli teknik direktörlere emanet

Süper Lig’in birçok takımı ise geçtiğimiz sezondan kendilerini çalıştıran yerli teknik direktörlerle başarı hedeflerini sürdürecek. Bu doğrultuda Galatasaray’da Okan Buruk, Trabzonspor’da Abdullah Avcı, Başakşehir’de Çağdaş Atan, Çaykur Rizespor’da İlhan Palut, Kayserispor’da Burak Yılmaz, Alanyaspor’da Fatih Tekke, Kasımpaşa’da Sami Uğurlu, Konyaspor’da Ali Çamdalı, Sivasspor’da Bülent Uygun, Hatayspor’da Özhan Pulat, Gaziantep FK’da Selçuk İnan görevlerine geçen sezon kaldıkları yerden devam edecek. Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor’da Arda Turan ve Bodrum FK’da ise İsmet Taşdemir, Süper Lig’de de takımlarının başında olacak.



En uzun süredir aynı takımı çalıştıran teknik adam İsmet Taşdemir

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, en uzun süredir aynı takımı çalıştıran antrenör olarak dikkat çekiyor. Buna karşın deneyimli çalıştırıcı ilk defa Süper Lig’de takım çalıştıracak. Taşdemir’i Galatasaray’da geçirdiği 2 sezonda da şampiyonluk yaşayan Okan Buruk takip ediyor. Buruk, sarı-kırmızılıların başında 3. sezonuna girecek. Ayrıca Okan Buruk ve İlhan Palut, bir önceki sezon başında da Süper Lig’de aynı takımın başında olan 2 teknik adam oldu. Eyüpspor’u 1. Lig’de şampiyonluğa taşıyan genç teknik direktör Arda Turan ise bu alanda 3. sırada yer alıyor.



5 takım sezona teknik direktör değişikliğiyle başlıyor

Süper Lig’de mücadele edecek takımlardan 14’ü hoca değişikliğine gitmezken 5 takım sezona yeni teknik direktörleriyle başlayacak. Fenerbahçe’de Jose Mourinho, Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor’da Alex de Souza, Samsunspor’da Thomas Reis ve Adana Demirspor’da da Michael Valkanis ligin yeni teknik direktörleri oldu.



Süper Lig’de en fazla maça çıkan teknik adam Abdullah Avcı

Mevcut teknik direktörler arasında Süper Lig deneyimi en fazla olan isim ise Trabzonspor’un çalıştırıcısı Abdullah Avcı oldu. Deneyimli teknik adam Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başında olmak üzere 454 maça çıktı. Avcı’yı takip eden isim ise Okan Buruk oldu. 50 yaşındaki çalıştırıcı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediye, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başında toplam 264 maçta görev yaptı. Sivasspor’un teknik direktörü Bülent Uygun ise 9 farklı takımla 251 Süper Lig maçında sahada yer aldı.

İlk kez Süper Lig’de maça çıkacak olan teknik direktörler ise Jose Mourinho, Giovanni van Bronckhorst, Thomas Reis, Michael Valkanis, Alex de Souza, Arda Turan, Stanimir Stoilov ve İsmet Taşdemir olacak.



Süper Lig’de görev yapacak tüm teknik direktörler şöyle:

Okan Buruk: Galatasaray

Jose Mourinho: Fenerbahçe

Giovanni van Bronckhorst: Beşiktaş

Abdullah Avcı: Trabzonspor

Çağdaş Atan: Başakşehir

Thomas Reis: Samsunspor

İlhan Palut: Çaykur Rizespor

Burak Yılmaz: Kayserispor

Michael Valkanis: Adana Demirspor

Fatih Tekke: Alanyaspor

Alex de Souza: Antalyaspor

Sami Uğurlu: Kasımpaşa

Ali Çamdalı: Konyaspor

Bülent Uygun: Sivasspor

Özhan Pulat: Hatayspor

Selçuk İnan: Gaziantep FK

Arda Turan: Eyüpspor

Stanimir Stoilov: Göztepe

İsmet Taşdemir: Bodrum FK