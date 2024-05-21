Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2023-2024 sezonunda 6 alanda (yerden savunma, dağıtım, top sürme, şans yaratma, bitiricilik ve hava oyunu) futbolcuların performanslarını dikkate alarak hazırladığı listeyi yayınladı. Futbolcular listede forma süresi aldığı zamandaki performansları oranlanarak sıralandı.
Listeye göre Süper Lig'de sezonun en etkili futbolcularının sıralaması ve en iyi olduğu alanlar şöyle:
20- Rey Manaj - Sivasspor
Oynadığı dakika: 2324
Mevkisi: Forvet
Kategorisi: Bitiricilik
Puanı: 60,3
19- Haris Hajradinović - Kasımpaşa
Oynadığı dakika: 3130
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 60,4
18- Alexander Djiku - Fenerbahçe
Oynadığı dakika: 2002
Mevkisi: Defans
Kategorisi: Hava oyunu
Puanı: 61,6
17- Kaan Ayhan - Galatasaray
Oynadığı dakika: 1922
Mevkisi: Defans
Kategorisi: Hava oyunu
Puanı: 62
16- Sebastian Szymański - Fenerbahçe
Oynadığı dakika: 2720
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 62,1
15- Edin Višća - Trabzonspor
Oynadığı dakika: 2650
Mevkisi: Kanat
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 65,2
14- Mauro Icardi - Galatasaray
Oynadığı dakika: 2675
Mevkisi: Forvet
Kategorisi: Bitiricilik
Puanı: 66.4
13- Fred - Fenerbahçe
Oynadığı dakika: 2675
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 66.4
12- İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe
Oynadığı dakika: 2021
Mevkisi: Kanat
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 67
11- Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray
Oynadığı dakika: 2377
Mevkisi: Kanat
Kategorisi: Bitiricilik
Puanı: 67,1
10- Kerem Demirbay - Galatasaray
Oynadığı dakika: 2148
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Dağıtım
Puanı: 68.6
9- Lucas Torreira - Galatasaray
Oynadığı dakika: 2816
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Dağıtım
Puanı: 68.8
8- Dusan Tadic - Fenerbahçe
Oynadığı dakika: 2980
Mevkisi: Kanat
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 68.9
7- Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe
Oynadığı dakika: 3148
Mevkisi: Defans
Kategorisi: Dağıtım
Puanı: 69.8
6- Victor Nelsson - Galatasaray
Oynadığı dakika: 2483
Mevkisi: Defans
Kategorisi: Hava oyunu
Puanı: 70.2
5- Abdülkerim Bardakçı - Galatasaray
Oynadığı dakika: 2123
Mevkisi: Defans
Kategorisi: Hava oyunu
Puanı: 70.6
4- Dries Mertens - Galatasaray
Oynadığı dakika: 2330
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 71.2
3- İsmail Yüksek - Fenerbahçe
Oynadığı dakika: 2309
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Yerden savunma
Puanı: 71.2
2- Barış Alper Yılmaz - Galatasaray
Oynadığı dakika: 2376
Mevkisi: Kanat
Kategorisi: Dribling
Puanı: 75.0
1- Edin Dzeko- Fenerbahçe
Oynadığı dakika: 2687
Mevkisi: Forvet
Kategorisi: Bitiricilik
Puanı: 76.3