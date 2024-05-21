Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2023-2024 sezonunda 6 alanda (yerden savunma, dağıtım, top sürme, şans yaratma, bitiricilik ve hava oyunu) futbolcuların performanslarını dikkate alarak hazırladığı listeyi yayınladı. Futbolcular listede forma süresi aldığı zamandaki performansları oranlanarak sıralandı.

Listeye göre Süper Lig'de sezonun en etkili futbolcularının sıralaması ve en iyi olduğu alanlar şöyle:

20- Rey Manaj - Sivasspor

Oynadığı dakika: 2324

Mevkisi: Forvet

Kategorisi: Bitiricilik

Puanı: 60,3

19- Haris Hajradinović - Kasımpaşa

Oynadığı dakika: 3130

Mevkisi: Orta saha

Kategorisi: Şans yaratma

Puanı: 60,4

18- Alexander Djiku - Fenerbahçe

Oynadığı dakika: 2002

Mevkisi: Defans

Kategorisi: Hava oyunu

Puanı: 61,6

17- Kaan Ayhan - Galatasaray

Oynadığı dakika: 1922

Mevkisi: Defans

Kategorisi: Hava oyunu

Puanı: 62

16- Sebastian Szymański - Fenerbahçe

Oynadığı dakika: 2720

Mevkisi: Orta saha

Kategorisi: Şans yaratma

Puanı: 62,1

15- Edin Višća - Trabzonspor

Oynadığı dakika: 2650

Mevkisi: Kanat

Kategorisi: Şans yaratma

Puanı: 65,2

14- Mauro Icardi - Galatasaray

Oynadığı dakika: 2675

Mevkisi: Forvet

Kategorisi: Bitiricilik

Puanı: 66.4

13- Fred - Fenerbahçe

Oynadığı dakika: 2675

Mevkisi: Orta saha

Kategorisi: Şans yaratma

Puanı: 66.4

12- İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

Oynadığı dakika: 2021

Mevkisi: Kanat

Kategorisi: Şans yaratma

Puanı: 67

11- Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray

Oynadığı dakika: 2377

Mevkisi: Kanat

Kategorisi: Bitiricilik

Puanı: 67,1

10- Kerem Demirbay - Galatasaray

Oynadığı dakika: 2148

Mevkisi: Orta saha

Kategorisi: Dağıtım

Puanı: 68.6

9- Lucas Torreira - Galatasaray

Oynadığı dakika: 2816

Mevkisi: Orta saha

Kategorisi: Dağıtım

Puanı: 68.8

8- Dusan Tadic - Fenerbahçe

Oynadığı dakika: 2980

Mevkisi: Kanat

Kategorisi: Şans yaratma

Puanı: 68.9

7- Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe

Oynadığı dakika: 3148

Mevkisi: Defans

Kategorisi: Dağıtım

Puanı: 69.8

6- Victor Nelsson - Galatasaray

Oynadığı dakika: 2483

Mevkisi: Defans

Kategorisi: Hava oyunu

Puanı: 70.2

5- Abdülkerim Bardakçı - Galatasaray

Oynadığı dakika: 2123

Mevkisi: Defans

Kategorisi: Hava oyunu

Puanı: 70.6

4- Dries Mertens - Galatasaray

Oynadığı dakika: 2330

Mevkisi: Orta saha

Kategorisi: Şans yaratma

Puanı: 71.2

3- İsmail Yüksek - Fenerbahçe

Oynadığı dakika: 2309

Mevkisi: Orta saha

Kategorisi: Yerden savunma

Puanı: 71.2

2- Barış Alper Yılmaz - Galatasaray

Oynadığı dakika: 2376

Mevkisi: Kanat

Kategorisi: Dribling

Puanı: 75.0

1- Edin Dzeko- Fenerbahçe

Oynadığı dakika: 2687

Mevkisi: Forvet

Kategorisi: Bitiricilik

Puanı: 76.3