Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2023-2024 sezonunda 6 alanda (yerden savunma, dağıtım, top sürme, şans yaratma, bitiricilik ve hava oyunu) futbolcuların performanslarını dikkate alarak hazırladığı listeyi yayınladı. Futbolcular listede forma süresi aldığı zamandaki performansları oranlanarak sıralandı.

Listeye göre Süper Lig'de sezonun en etkili futbolcularının sıralaması ve en iyi olduğu alanlar şöyle:

20- Rey Manaj - Sivasspor

Rey Manaj'dan transfer açıklaması- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

Oynadığı dakika: 2324
Mevkisi: Forvet
Kategorisi: Bitiricilik
Puanı: 60,3

19- Haris Hajradinović - Kasımpaşa

Haris Hajradinovic, 2026'ya kadar Kasımpaşa'da! - Futbol Haberleri - Spor

Oynadığı dakika: 3130
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 60,4

18- Alexander Djiku - Fenerbahçe

Alexander Djiku Aslında çok iyi gidiyorduk | beIN SPORTS Türkiye - beinsports.com.tr/

Oynadığı dakika: 2002
Mevkisi: Defans
Kategorisi: Hava oyunu
Puanı: 61,6

17- Kaan Ayhan - Galatasaray

Kaan Ayhan - Player profile 23/24 | Transfermarkt

Oynadığı dakika: 1922
Mevkisi: Defans
Kategorisi: Hava oyunu
Puanı: 62

16- Sebastian Szymański - Fenerbahçe

Sebastian Szymanski - Oyuncu profili 23/24 | Transfermarkt

Oynadığı dakika: 2720
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 62,1

15- Edin Višća - Trabzonspor

Edin Visca gollerine devam ediyor İhlas Haber Ajansı

Oynadığı dakika: 2650
Mevkisi: Kanat
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 65,2

14- Mauro Icardi - Galatasaray

Büyük maçların golcüsü Mauro Icardi

Yunan takım Samet Akaydın'ı ''Atatürk'' paylaşımı yaptı diye kadro dışı bıraktı Yunan takım Samet Akaydın'ı ''Atatürk'' paylaşımı yaptı diye kadro dışı bıraktı

Oynadığı dakika: 2675
Mevkisi: Forvet
Kategorisi: Bitiricilik
Puanı: 66.4

13- Fred - Fenerbahçe

Fred ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe'de Fred'in sahaya dönüş tarihi ne zaman? - Son Dakika Spor Haberleri | Cumhuriyet

Oynadığı dakika: 2675
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 66.4

12- İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

Derbi sosyal medyada devam ediyor! İrfan Can Kahveci'den Icardi'ye göndermeli paylaşım! | Türkiye Gazetesi

Oynadığı dakika: 2021
Mevkisi: Kanat
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 67

11- Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi şaşırtacak - Spor - Gazete Gerçek

Oynadığı dakika: 2377
Mevkisi: Kanat
Kategorisi: Bitiricilik
Puanı: 67,1

10- Kerem Demirbay - Galatasaray

Galatasaray'da Kerem Demirbay: İnşallah kötü bir şeyi yoktur - Galatasaray (GS) Haberleri - Spor

Oynadığı dakika: 2148
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Dağıtım
Puanı: 68.6

9- Lucas Torreira - Galatasaray

Lucas Torreira - Oyuncu profili 23/24 | Transfermarkt

Oynadığı dakika: 2816
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Dağıtım
Puanı: 68.8

8- Dusan Tadic - Fenerbahçe

Dusan Tadic: Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması - Fenerbahçe - Spor Haberleri

Oynadığı dakika: 2980
Mevkisi: Kanat
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 68.9

7- Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe

Aston Villa cephesinden Ferdi Kadıoğlu açıklaması - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor

Oynadığı dakika: 3148
Mevkisi: Defans
Kategorisi: Dağıtım
Puanı: 69.8

6- Victor Nelsson - Galatasaray

Victor Nelsson'dan çarpıcı sözler: "Yeni sözleşmeyi reddettim, oynamazsam ayrılmak zorunda kalacağım"- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

Oynadığı dakika: 2483
Mevkisi: Defans
Kategorisi: Hava oyunu
Puanı: 70.2

5- Abdülkerim Bardakçı - Galatasaray

Abdülkerim Bardakcı: Bu camiaya layık olmaya çalışıyorum- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

Oynadığı dakika: 2123
Mevkisi: Defans
Kategorisi: Hava oyunu
Puanı: 70.6

4- Dries Mertens - Galatasaray

Dries Mertens, Sparta Prag karşısında attığı golle gol sayısını 7'ye çıkardı - Son Dakika

Oynadığı dakika: 2330
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Şans yaratma
Puanı: 71.2

3- İsmail Yüksek - Fenerbahçe

İsmail Yüksek'in "şaibe" sözlerinin cezası belli oldu- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

Oynadığı dakika: 2309
Mevkisi: Orta saha
Kategorisi: Yerden savunma
Puanı: 71.2

2- Barış Alper Yılmaz - Galatasaray

Rekor Bonservis Kabul Edildi: Barış Alper Yılmaz Transferi Adım Adım Gerçekleşiyor- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

Oynadığı dakika: 2376
Mevkisi: Kanat
Kategorisi: Dribling
Puanı: 75.0

1- Edin Dzeko- Fenerbahçe

Edin Dzeko - Oyuncu profili 23/24 | Transfermarkt

Oynadığı dakika: 2687
Mevkisi: Forvet
Kategorisi: Bitiricilik
Puanı: 76.3