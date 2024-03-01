Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun belirlenmesi için yapılan ihale iptal edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, ihaleye katılan iki firmanın da TFF’nin ‘rakam artırın’ talebine yanaşmamasının ardından yayın ihalesi iptal edildi.

TFF'nin, beIN'den yıllık 200 milyon dolar istediği, Saran Medya'dan ise kademeli olarak değil yıllık olarak 150 milyon euro istediği öğrenildi. Kabul edilmeyince ihale iptal oldu.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Süreçle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yazılı açıklama yaptı:

İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir.

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 01.03.2024 saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeleri kamuoyunun bilgilerine duyurulur.

SARAN 150 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞTİ

Yayın ihalesi için ihale şartnamesi alan firmalardan biri olan Saran Medya, 150 milyon Euro'luk teklif vermişti. Yayın İhale Komisyonu ve Saran Medya arasında yapılan görüşmede Saran Grubu, ihale süresinin 3 yıl değil 5 yıl olmasını talep etti. TFF bu teklifi beklemeye alırken, beIN Sports'tan geri dönüş bekleniyordu.