Halka Arzın Detayları: Kaç Lot Dağıtılacak?

Sümer Varlık Yönetim, toplamda 28 milyon lot dağıtımı gerçekleştirecek. Olası dağıtım oranları henüz netleşmiş değil. Yatırımcılar için T1 ve T2 bakiyelerine uygun bir yapıyla işlem yapılacağı da belirtildi.

Fon Kullanımı: Yeni Portföy Alımları ve Borç Ödemesi

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanımı iki ana başlıkta toplanıyor:

%50 : Yeni portföy alımları

: Yeni portföy alımları %50: Finansal borç ödemesi

Bu plan, firmanın büyüme hedeflerini desteklerken finansal yapısını daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Talep Toplama ve İşlem Tarihi Henüz Netleşmedi

Firmanın talep toplama tarihleri ve borsada işlem görmeye başlayacağı gün henüz açıklanmadı. Ancak bu süreçlerin duyurulmasıyla yatırımcıların Sümer Varlık Yönetim’e olan ilgisinin artması bekleniyor.

Sümer Varlık Yönetim’in Halka Arzıyla İlgili Beklentiler

Bu halka arz, şirketin finansal gücünü artırma ve portföy genişletme stratejilerinin önemli bir adımı olarak görülüyor. 2023’te başlayan güçlü halka arz rüzgarı, 2025 yılında Sümer Varlık Yönetim gibi şirketlerle devam ediyor. Firmanın Borsa İstanbul’daki performansı ve yatırımcıların ilgisi merakla takip edilecek.

Sümer Varlık Yönetim. ASV Holding kuruluşu

ASV Holding, 1950 yılında temeli atılan Altınbaş Holding’in kültürü ışığında, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sofu Altınbaş tarafından 2016 yılında kurulmuştur. Altınbaş Holding, 66 yıllık deneyiminin ardından yeni bir kimlikle başarılarını taçlandırırken, içinde yer aldığı sektörlerde kalıcı ve en önde olmayı hedeflemektedir.

ASV Holding ortaklık çatısı altında, Sümer Faktoring A.Ş, Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Altınbaş Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., Altın Ziynet Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve DİA Finans Danışmanlık Ltd. Şti. olmak üzere; finans, gayrimenkul geliştirme, konut imalatı ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler yer almaktadır.