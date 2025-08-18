Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: Çok Kuvvetli Sağanak ve Ani Sıcaklık Düşüşü Kapıda!
Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: Çok Kuvvetli Sağanak ve Ani Sıcaklık Düşüşü Kapıda!
İçeriği Görüntüle

Geçtiğimiz yıllarda Adıyaman-Gölbaşı karayolu olarak kullanılan Yarmakaya yolu, Çamgazi Baraj Göleti’nin altında kaldı. Kaynak suları ve yağmur suyuyla beslenen Çamgazi Baraj Göleti’nde sıcak ve kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle su seviyesi düştü. Kaynak suların kuruması ve tarımsal sulamada kullanılan göletin su seviyesinin düşmesiyle sular altındaki karayolu yeniden ortaya çıktı. Tekrar gün yüzüne çıkan karayolundan araçlar geçebiliyor. Göletteki su seviyesinin düşmesi nedeniyle çiftçilerin suya bıraktıkları sulama sistemleri açıkta kaldı.

Sular çekildi karayolu ortaya çıktı

"Artık gölet diye bir şey neredeyse kalmamış"

Suların tükendiğini söyleyen bölgedeki çiftçilerden Ali Sizer, "Çamgazi Göleti’nin olduğu bölgedeyiz. Artık gölet diye bir şey neredeyse kalmamış. Sular çekildi. Bu Adıyaman-Gölbaşı yolu çoğu zaman sular altında kalırdı eskiden. Biz yüzerdik. Gençler gelir yüzerdi. Ama maalesef sular bitti. Çiftçi mağdur" dedi.

Sular çekildi karayolu ortaya çıktı

"Gördüğünüz yol komple suyun altına gömülürdü ancak bu sene göz önünde"

Çiftçilerden Cemal Mama ise, "Sulamayı işte bu baraj göletinden çekiyorduk. Küresel ısınmadan dolayı baraj göz önünde, sular çekildi. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz, sularımız eksik. Derelerimizden bile sular akmıyor artık. Yağmur sularıyla, kaynak sularıyla kışın birikiyordu, yazın da kullanıyorduk. Şuanda kışın bile doğru düzgün yağış yağmıyor, yok yani. Gördüğünüz yol suyun altında kalırdı yani, araçlarla dahi geçemezdiniz, komple suyun altına gömülürdü ancak bu sene göz önünde" diye konuştu.

Cihan Kizir

Sular çekildi karayolu ortaya çıktı