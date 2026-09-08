Elazığspor Kulübü proje ekibi tarafından kreş ve ilkokul çağındaki çocuklara Elazığspor sevgisi aşılamak için başlatılan 'O Sene Bu Sene Daima Elazığspor' etkinlikleri sürüyor.

Minik Gakgoşlar etkinliği, çocukları Elazığspor sevgisi etrafında bir araya getirmeye devam ediyor. Elazığspor proje ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yine çocukların hem eğlenmesi hem de şehrin önemli değerlerinden biri olan Elazığspor'u tanıması hedeflendi.

'Minik Gakgoşlar' etkinliğinde yüz boyama, penaltı yarışması ve minik futbol maçının yanı sıra Elazığspor temalı eğlenceli oyunlar düzenlendi ve günün anısına pasta kesildi.

Etkinlik, çocukların Elazığspor tezahüratları, keyifli vakit geçirmesi ve Elazığspor sevgisini paylaşmasıyla sona erdi.