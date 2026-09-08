Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, teğmen rütbesinden üsteğmenliğe terfi eden Çameli İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret ederek yeni rütbesini tebrik etti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, teğmen rütbesinden üsteğmen rütbesine terfi eden Çameli İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette Üsteğmen Hüseyin Arslan'ı yeni rütbesinden dolayı tebrik eden Başkan Cengiz Arslan, görevinde başarılarının devamını diledi.

Başkan Arslan, ziyarette yaptığı açıklamada, 'İlçemizin huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan İlçe Jandarma Komutanımız Üsteğmen Hüseyin Arslan'a yeni rütbesinin hayırlı olmasını diliyor, görevinde başarılar temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.