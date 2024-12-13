Hukuki Süreç Başlatıldı

SPK, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ve 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrasına dayanarak, Türkiye’de faaliyet gösteren ancak gerekli lisans ve izinlere sahip olmayan platformlara erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu platformların Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik izinsiz faaliyetlerde bulunduğu ve Türkçe dil desteği, reklam ve pazarlama gibi yöntemlerle doğrudan Türk kullanıcıları hedef aldığı vurgulandı.

Lisans ve Yasal Standart Zorunluluğu

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, Türkiye’de hizmet sunmak isteyen platformların yasal standartlara uyması gerekiyor. Bu kapsamda, düzenleyici kuruma gerekli başvuruları yaparak lisans ve izin almanın yanı sıra kullanıcı varlıklarının korunması, finansal raporlamaların yapılması ve denetim mekanizmalarına uyum sağlanması şart koşuluyor.

Dünya Çapında Popüler Platformlar Listede

Erişim engeli sürecine dahil edilen platformlar arasında milyonlarca kullanıcısı bulunan global kripto borsaları ve forex platformları yer alıyor. Mexc, Coinex, Bitmart, Poloniex, Bitmex gibi büyük platformların yanı sıra çeşitli forex siteleri de listeye eklendi.

SPK’nın Kararı Ne Anlama Geliyor?

SPK’nın bu hamlesi, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen uluslararası platformlara net bir mesaj olarak değerlendiriliyor: Yasalara uyum sağlayarak lisans alma zorunluluğu. Uzmanlar, bu adımın yerel düzenlemelere uyum sağlamakta zorlanan veya buna yanaşmayan platformlar için caydırıcı bir etki yaratacağını belirtiyor.

SPK tarafından erişimi engellenmesi için hukuki süreç başlatılan bazı platformlar şunlar:

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

SPK’nın kararı sonrası bu platformlarda işlem yapan kullanıcıların, mağduriyet yaşamamak için lisanslı ve yasal platformlara yönelmesi öneriliyor. Kullanıcıların, tercih ettikleri borsaların yasal düzenlemelere uygun olup olmadığını dikkatlice incelemesi gerektiği vurgulanıyor.

Bu kararın, kripto varlık piyasasında düzen ve güvenliğin sağlanması adına önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, SPK’nın bu alandaki denetimlerini sürdüreceği belirtiliyor.