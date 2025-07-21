Ehliyet almak isteyen ya da sınavlarda başarısız olmuş vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, sahte videolar, sahte belge örnekleri ve yapay zeka destekli manipülatif içeriklerle güven sağlamaya çalışıyor. Uzmanlar, bu tür paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Yetkililer, ehliyet alma sürecinin yasal prosedürlerle yürütülen resmi bir işlem olduğunu belirtiyor. Belgelerin hazırlanması, kursa teslim edilmesi, teorik eğitim, elektronik sınav ve ardından direksiyon eğitimi ile sınavı gibi aşamaların her birinin zorunlu olduğunun altı çiziliyor. Sosyal medya üzerinden yayılan “sınavsız ehliyet” vaadinin tamamen asılsız olduğuna dikkat çekilirken, bu tür yöntemlerle alınan belgelerin geçersiz sayılacağı ve ciddi yaptırımlarla karşılaşılabileceği vurgulanıyor.

Bazı dolandırıcılık yöntemleri arasında, sınavlara fiziki olarak benzer kişilerin sokulması, dışarıdan sesli yardım sistemleri kurulması ve çeşitli elektronik cihazlarla kopya sağlanması yer alıyor. Bu tür yasa dışı girişimlerde hem belgeyi almaya çalışan kişiler hem de organize edenler hakkında cezai işlem uygulanabiliyor. Bu kapsamda, para cezasının yanı sıra hapis cezası da söz konusu olabiliyor.

Dolandırıcılar, sosyal medyada bazı kurumların logolarını ve yetkili görünen kişilerin görsellerini kullanarak gerçekçilik algısı yaratmaya çalışıyor. Sponsorlu reklamlar aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan bu içerikler, "aldım, çok memnunum" gibi yapay yorumlarla destekleniyor. Ancak uzmanlar, vatandaşların bu tür içeriklere karşı son derece dikkatli olması gerektiğini ve yalnızca resmi kurumlara güvenilmesi gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan, bu tür usulsüzlüklerin önüne geçilebilmesi için sınav güvenliğinin artırılması gerektiği ifade ediliyor. Göz okuma ve parmak izi gibi biyometrik doğrulama sistemlerinin hem kayıt aşamasında hem de sınav girişinde kullanılması, olası kimlik sahtekârlıklarının önüne geçebilecek bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, kolay yoldan ehliyet alma vaadiyle yapılan her teklifin dolandırıcılık ihtimali taşıdığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşların bu tuzaklara karşı bilinçli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.