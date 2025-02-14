Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle kamu arazilerinin sosyal konut projeleri için tahsis edilmesi amaçlanıyor. Bu adım, sektör temsilcileri tarafından konut arzının artırılması ve ulaşılabilir konut üretimi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirildi.

Aydın: Kamu-Özel Sektör İşbirliği ile Konforlu Konutlar Üretilecek

Gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcisi Şemsettin Aydın, bu hamlenin konut arzı açısından önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Kamu arazilerinin konut projelerine dahil edilmesi, arz kısmında büyük bir katkı sunacak. Bu, özellikle büyükşehirlerde arsa stoku sınırlı olan bölgelerde çok değerli bir adım. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle kentsel dönüşümle sağlanacak yeni konutlar, hem konforlu hem de dayanıklı olacak" dedi.

Kentsel Dönüşümde Hızlanma ve Erişilebilir Konutlar

Aydın, kentsel dönüşümün hızlandırılmasının önemine de dikkat çekti. "Kentsel dönüşümün hızlandırılması, toplumsal olarak herkesin faydalandığı bir süreç olmalıdır. Hem kamu hem de özel sektör işbirlikleri ile bu dönüşümü daha verimli hale getirebiliriz" dedi. Ayrıca, kentsel dönüşümle birlikte depreme dayanıklı ve sağlam konutların üretiminin hız kazanacağını belirtti.

Arsa Maliyetlerinin Düşmesiyle Fiyatlar Ulaşılabilir Olacak

Kamu arazilerinin konut projelerinde kullanılmasıyla birlikte, arsa maliyetlerinin düşeceğini ve bunun da konut fiyatlarını aşağıya çekeceğini belirten Aydın, "Kamu arazilerinin kullanılması, konut fiyatlarını önemli ölçüde düşürecek ve bu da dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıracak" dedi.

İnşaat Sektöründe Fiyatlar Normalleşti

Aydın, inşaat maliyetlerinde yaşanan dalgalanmaların artık ortadan kalktığını ve fiyatların normalleştiğini belirtti. Türk inşaat sektörünün yurtdışındaki önemli projelerine de değinen Aydın, "Yurt dışına yapılan inşaat malzemesi ihracatı, dalgalanmaların ortadan kalkmasıyla daha mümkün hale geldi. Türkiye’den yapılan inşaat malzemesi ihracatımızda 400 milyon TL’lik bir bölüm, yurtdışındaki projelerde kullanıldı. Bu da ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor" diye konuştu.