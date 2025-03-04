Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytin ağaçlarının 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda dinlenme sürecine girdiğini ve verimli bir üretim dönemi için 500 ile bin saat arasında soğuklama süresine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Dr. Kıvrak, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de en fazla uyuyan zeytin ağaçları 432 saat soğuklama süresi geçirmişti. Ancak bu yıl yaşanan Sibirya soğukları sayesinde bu süre önemli ölçüde arttı. Bu durum, zeytin ağaçlarının baharda daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde çiçeklenmesini sağlayacak” dedi.

Zeytin üreticileri için olumsuz olabilecek tek faktör ise yağış eksikliği. Dr. Kıvrak, "Şu an için soğuklar yeterli, hava şartları güzel ama yağmur yok. Eğer önümüzdeki günlerde dağlara kar, ovalara ise yeterli yağmur düşerse, zeytin ağaçları Mayıs ayında güçlü bir çiçeklenme dönemi geçirecek" ifadelerini kullandı.

Zeytin üreticileri, beklenen yağışların gerçekleşmesi halinde bu yılın verimli bir hasat sezonu olacağını ümit ediyor. Bu süreçte, yağışların zeytin ağaçlarının sağlıklı gelişimine katkı sağlayarak, verimli bir üretim döneminin kapılarını aralayacağı öngörülüyor.