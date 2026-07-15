İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Haluk Levent'in eski makam şoförü İlker Çetin'in beyanları dosyaya girdi. Çetin, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerinin Haluk Levent'in talimatıyla yapıldığını öne sürerken, para hareketlerinden kişisel bir kazanç sağlamadığını savundu.

Yaklaşık 3,5 yıl boyunca Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını belirten İlker Çetin, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, işvereninin kendi adına banka hesabı kullanmadığını, bu nedenle birçok para transferinin kendi hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini iddia etti.

"Paraları bana gönderiyor, ben de talimat verilen kişilere aktarıyordum"

Çetin ifadesinde, hesabına gelen paraları Haluk Levent'in yönlendirdiği kişilere gönderdiğini belirterek, transfer talimatlarının çoğunlukla WhatsApp üzerinden iletildiğini söyledi. Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya isimli kişilere ait hesapların da bu süreçte kullanıldığını öne süren Çetin, yapılan işlemlerden herhangi bir maddi menfaat elde etmediğini ifade etti.

MASAK raporunda 210 milyon lirayı aşan transfer

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK incelemelerine göre, İlker Çetin'in hesaplarından Yeliz Kaya'nın hesaplarına farklı tarihlerde toplam 210 milyon 336 bin liranın üzerinde para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Aynı dönemde Yeliz Kaya'nın hesaplarından Çetin'in hesaplarına ise yaklaşık 10,1 milyon lira gönderildiği belirlendi.

Bu para hareketlerinin sorulması üzerine Çetin, tüm işlemlerin Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini öne sürerken, paraların kaynağını veya kullanım amacını bilmediğini söyledi.

"Ankara'da yüklü miktarda nakit para teslim aldım"

İfadesinde dikkat çeken bir başka iddia ise nakit para taşınmasına ilişkin oldu. Çetin, Haluk Levent'in gönderdiği konuma giderek bazı kişilerden yüksek miktarda nakit teslim aldığını, ardından bu paraları bankaya yatırarak Yeliz Kaya'nın hesabına gönderdiğini anlattı.

Paraların kimden geldiğini ve hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini söyleyen Çetin, işini kaybetme endişesi nedeniyle herhangi bir soru sormadığını ifade etti.

"WhatsApp yazışmalarını delil olması için sakladım"

İlker Çetin, para transferlerine ilişkin tüm talimatların WhatsApp üzerinden geldiğini belirterek, şüphelendiği için yazışmaları silmediğini söyledi.

Telefonunu emniyet birimlerine teslim ettiğini ifade eden Çetin, yazışmaların tamamının cihazında bulunduğunu ve delil olarak muhafaza edildiğini kaydetti.

Kıbrıs'ta kumarhane jetonu iddiası

Çetin'in ifadesinde yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise Kıbrıs'taki kumarhane işlemlerine ilişkin oldu. Haluk Levent'in Kıbrıs ziyaretlerinde kendi banka hesabı üzerinden kumarhane jetonları satın alındığını öne süren Çetin, bazı işlemlerin 1 ila 2 milyon lira arasında değişen tutarlarda olduğunu iddia etti.

Diğer para hareketleri de dosyada

MASAK raporunda Zafer Yay ve Alper Çelik ile gerçekleştirildiği belirtilen milyonlarca liralık para transferlerine de yer verildi. Çetin, söz konusu işlemlerin büyük bölümünün Haluk Levent'in talimatıyla yapıldığını, bazı açıklamalara ise "borç iade" veya "Haluk Levent'in bilgisi dahilinde" ifadelerini yazdığını söyledi.

"Ben sadece şoförüydüm"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İlker Çetin, herhangi bir suç örgütüyle bağlantısının bulunmadığını belirterek, hesaplarındaki para hareketlerinin kendisine değil Haluk Levent'e ait olduğunu iddia etti.

Çetin'in avukatı da müvekkilinin yalnızca işvereninin talimatlarını yerine getiren sigortalı bir çalışan olduğunu, para transferlerinden kişisel kazanç sağlamadığını ve soruşturma kapsamında talep edilen tüm dijital materyalleri emniyet birimlerine teslim ettiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında adli süreç devam ederken, İlker Çetin'in beyanlarında yer alan iddiaların doğruluğu yargılama sürecinde yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak. Haluk Levent veya avukatlarının bu iddialara ilişkin yapacağı olası açıklamalar da soruşturma dosyasının seyri açısından önem taşıyor.