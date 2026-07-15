Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Ekipler, belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirirken, operasyon kapsamında toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Can Güner tutuklandı

Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlik, Başkan Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Mahkeme, soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan diğer 6 şüphelinin ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın, belediyedeki ihale süreçleri ve çeşitli mali işlemlerle ilgili iddialar çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gelişmelere sahne olabileceği belirtiliyor.