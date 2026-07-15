Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan anma programı çerçevesinde, ülke genelindeki camilerde şehitler için hatm-i şerifler okunacak ve dualar edilecek. Gece boyunca camilerin minare ışıkları açık tutulurken, merkez camiler ile anma programlarının düzenleneceği alanlara yakın camiler de sabah namazına kadar vatandaşların ibadetine açık olacak.

Mevlid ve Kur'an Tilavetleri Düzenlenecek

15 Temmuz kapsamında bugün öğle namazı öncesinde müftülükler tarafından belirlenen merkez camilerde mevlid-i şerif programları gerçekleştirilecek. Gün boyunca camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak, şehitler için dualar edilecek.

Yaz Kur'an Kurslarında Özel Etkinlikler

Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için de "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı etkinlikler düzenlenecek. Gençlerin manevi programlara katılımını artırmak amacıyla bazı camilerde sabah namazı buluşmaları gerçekleştirilecek.

Temmuz Boyunca Bilinçlendirme Faaliyetleri

Diyanet, temmuz ayı boyunca camilerde 15 Temmuz'un anlam ve önemine ilişkin vaaz ve irşat programları düzenleyecek. Ayrıca Diyanet Gençlik hizmet merkezlerinde gençlere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

İl ve ilçe müftülükleri ise programlar kapsamında şehitlikleri ziyaret edecek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek. Hafta boyunca çeşitli kent meydanlarında düzenlenecek anma programlarında da şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacak ve dualar edilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle, darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler anılırken, milli birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıkarılması hedefleniyor.