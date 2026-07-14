İstanbul'da müteahhitlik yapan Bayram Doğan, Levent aracılığıyla gerçekleştirdiğini öne sürdüğü 233 milyon TL'lik gayrimenkul anlaşmasında mağdur edildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre Bayram Doğan ile Haluk Levent arasında 23 Haziran 2026 tarihinde Ataşehir'de bulunan 11 dairenin satışı için toplam 233 milyon TL bedelli bir sözleşme imzalandı. Doğan, anlaşma kapsamında 6 dairenin tapu işlemlerine başlandığını, bunlardan 4'ünün ise Haluk Levent'in "AHBAP Derneği çalışanları" olarak tanıttığı kişilere devredildiğini öne sürdü.

"Ödeme yapılmadı"

Bayram Doğan, anlaşma gereği yapılması gereken ödemelerin gerçekleşmediğini belirterek, yaklaşık 8 milyon TL'lik nakit ödemenin kendisine ulaşmadığını söyledi. Bunun üzerine kalan dairelerin satışını durdurduklarını ifade eden Doğan, daha önce devredilen 4 dairenin de iadesini talep ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Doğan, devrini gerçekleştirdiği 4 dairenin toplam değerinin yaklaşık 87 milyon 500 bin TL olduğunu belirterek, yaşanan gelişmelerin ardından dolandırıldığını düşündüğünü ve hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Tapular için tedbir talebi

Müteahhit Bayram Doğan, avukatı aracılığıyla hem tapular üzerine tedbir konulması hem de tapu iptal davası açılması için girişimde bulunduklarını söyledi. Ayrıca Haluk Levent ile tapuların devredildiği kişiler hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Doğan, Haluk Levent'in kendisine 33 milyon TL tutarında şahsi senet verdiğini, ayrıca AHBAP Derneği adına düzenlendiği belirtilen 233 milyon TL'lik kefalet senedinin de dosyaya delil olarak sunulacağını öne sürdü.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenilirken, Bayram Doğan'ın iddiaları hakkında henüz savcılık tarafından resmi bir değerlendirme yapılmadı. Haluk Levent veya AHBAP Derneği'nden ise bu yeni suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.