AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, şehirdeki dernek temsilcilerini misafir etti.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Emirdağ ve Çevre Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Eryürük ile federasyona bağlı derneklerin başkan ve yönetim kurulu üyelerini, ardından Eskişehir Karadenizliler Derneği Başkanı Cevdet Kılıç ile yönetimini ağırladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milletvekili Nebi Hatipoğlu, şehrin sosyal hayatına, birlik ve beraberlik iklimine katkı sunan kıymetli hemşehri derneklerin temsilcilerini misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Hatipoğlu'nun paylaşımında, 'Eskişehir'imizin zengin kültürel dokusunu yaşatan, dayanışma ruhunu güçlendiren tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum' ifadeleri yer aldı.