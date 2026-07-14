İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding merkezli şirket yapılanmasının mali hareketleri detaylı şekilde incelendi.

Soruşturmada, MASAK raporları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim ve inceleme raporları doğrultusunda şirket hesaplarında yüksek hacimli finansal işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. İncelemelerde bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere para transferi yaptığı, suçtan elde edilen gelirlerin farklı hesaplar ve finansal kanallar aracılığıyla aklanarak kaynağından uzaklaştırıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Turuncu Holding ve bağlı şirketlere kayyum

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Turuncu Holding A.Ş. ve holding bünyesinde faaliyet gösteren toplam 25 şirket ile şubelerine kayyum atanması oldu. Kayyum kararının, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve şirket faaliyetlerinin kamu denetiminde sürdürülmesi amacıyla alındığı öğrenildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis organizasyonlarının finansal altyapısına yönelik soruşturmaların sürdüğünü, yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Not: Soruşturma devam etmektedir. Haberde yer alan iddialar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan resmi açıklamalara dayanmaktadır. Şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.