Savcılık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, incelemelerde bağışların bir bölümünün önce Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nin kişisel hesabına, ardından ise Berkant Acil'e aktarıldığı öne sürüldü.

Paranın şirket hesaplarına yönlendirildiği iddiası

Soruşturma kapsamında hazırlanan tespitlerde, söz konusu paranın daha sonra Berkant Acil bağlantılı olduğu belirtilen Koşan Adam Müzik Yapım, Koşan Trade Gıda Temizlik, Palmak Orman Ürünleri ile Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon isimli şirketlerin hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.

Mali hareketlerin detaylı şekilde incelendiği ve MASAK raporlarının da soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.

14 şüpheliye operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli belgelere de el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı.

Berkant Acil'in başka bir dosyada tutuklu olduğu ortaya çıktı

Öte yandan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, geçtiğimiz ay Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklandığı öğrenildi.

Soruşturmada, Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinde usulsüzlük yapıldığı ve sahte faturalarla kamu zararına yol açıldığı iddiaları da yer alıyor.