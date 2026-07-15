Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin yalnızca demokrasisini değil, ekonomik bağımsızlığını da koruduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı.



(15.07.2026) pic.twitter.com/VlxRqgUdqK — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 15, 2026

Bolat, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin Türkiye'nin kalkınmasını durdurmayı, yatırım ortamını bozmayı ve ekonomide güveni zedelemeyi amaçladığını belirterek, milletin gösterdiği kararlı duruş sayesinde bu planların başarısızlığa uğradığını söyledi.

Darbe girişiminin ekonomiye etkilerine dikkat çekti

Bakan Bolat, darbe girişiminin ardından finansal piyasalarda önemli dalgalanmalar yaşandığını hatırlatarak, Türk lirasının kısa sürede değer kaybettiğini, Borsa İstanbul'da sert düşüşlerin görüldüğünü ve yabancı sermaye çıkışlarının yaşandığını ifade etti.

Ayrıca ihracat ve ithalatta geçici gerilemeler meydana geldiğini, turizm sektörünün de olumsuz etkilendiğini belirten Bolat, buna rağmen Türkiye ekonomisinin kısa sürede toparlanmayı başardığını vurguladı.

"Üretim durmadı, ihracat devam etti"

Bolat, ekonomik saldırılara rağmen iş dünyasının üretimden vazgeçmediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Türk sanayicisi üretime ara vermedi, ihracatçımız siparişlerini aksatmadı, esnafımız kepenk kapatmadı, çiftçimiz üretmeye, iş dünyamız yatırım yapmaya devam etti."

Ekonomi yönetiminin koordineli çalışması ve finansal sistemin sağlam yapısı sayesinde piyasalarda güven ortamının yeniden tesis edildiğini kaydeden Bolat, Türkiye'nin krizden kısa sürede çıkarak büyüme yoluna devam ettiğini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerliyoruz"

Türkiye'nin bugün üretim kapasitesi, ihracat gücü ve küresel ticaretteki etkinliğiyle daha güçlü bir konuma ulaştığını belirten Bolat, savunma sanayiinden enerjiye, teknolojiden lojistiğe kadar birçok alanda önemli mesafeler kat edildiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak üretimi destekleyen, ihracatı artıran ve yatırım ortamını güçlendiren politikaları sürdürdüklerini dile getiren Bolat, 15 Temmuz ruhundan aldıkları güçle ekonomik bağımsızlığı daha da sağlamlaştıracaklarını ifade etti.

"Ekonomik bağımsızlığımızı tahkim etmeye devam edeceğiz"

Mesajında Türkiye Yüzyılı vizyonuna da vurgu yapan Bakan Bolat, üretim, ticaret, ihracat ve girişimciliğin ön planda olduğu bir kalkınma modeliyle yollarına devam ettiklerini belirtti.

Bolat, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi yalnızca demokrasisini değil, ekonomik bağımsızlığını ve ülkenin geleceğini de koruduğunu ifade ederek, Türkiye'nin güçlü kurumları, üretim kabiliyeti ve ihracat potansiyeliyle her türlü tehdidi aşabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.