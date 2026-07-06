Ülkemizde üretilen, yurt dışı muadillerine göre ekonomik ve farklı, içilebilir deniz suyu arıtma sistemi önemli. Bu girişim yurt dışında da karşılık bulmuş ve bir ihracat kalemi olma yolunda.

Çevre bilinci, sürdürülebilirlik her gün kullandığı mız kelimeler.

Kavramların hakkını ne kadar hak kını veriyoruz tartışılır ama bir “su” gerçeği var. Su yaşamımızı sürdürmemiz için her şeye lazım olan “su” giderek azalıyor.

Dünyada tatlı su mevcut suyun %’ si. Güzel ülkemiz de su fakiri bir ülke. Tarımdan enerji ye, sanayiden bireysel kullanıma kadar su lazım. Yağmur yağmazsa su yok.

Yıllardır farklı yayın organlarında konuyla ilgili yazar ve “deniz suyunu ekonomik olarak arıtmamız gerekiyor” derim. 1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumu’nda dikka timi çeken bir firma tam da bu işi yapıyormuş.

Türk mühendislerinin uyguladığı yöntem ile kendi ener jisini kendi üreten sistemlerle deniz suyunu içme suyuna dönüştürmek artık mümkün hale gelmiş.

Türk mühendislik bilgi ve azmiyle yerli ve milli içilebilir deniz suyu arıtma sistemi artık var. Uzun yıllar denizcilik sektöründe makine mühendisi olarak çalışan Muham met Çoplan, ortağıyla birlikte denizde ve kıyıda güneş ve rüzgar enerjisi ile çalışan bir sistem oluşturmuş.

Enerji bağımsız sürdürülebilir su çözümleri üretiyorlar.

Faydalı model örneği olan sistem oteller, turizm komp leksleri deniz kıyısında bulunan şehirler, tatil beldesi bele diyeleri, adalar ve şebekeden bağımsız yerleşimler, afet durumları için otonom su kaynağı olarak uygun bir sistem.

Nitekim Bodrum Belediyesi sistemi kullanmaya başlamış.

Ülkemizde üretilen, yurt dışı muadillerine göre ekonomik ve farklı, içilebilir deniz suyu arıtma sistemi önemli. Bu gi rişim yurt dışında da karşılık bulmuş ve bir ihracat kalemi olma yolunda.

Muhtemelen COP’31 ‘de de ilgi görecek. Dünyanın temiz ve içilebilir su azlığı konusunda gidişatına çözüm olacak bir sistem en azından deniz kıyılarındaki yerleşimler için.

SANAYİDE ÇEVRE BİLİNCİ

Ülkemizde kaç sanayi kuruluşunca yağmur hasadı sistemi var merak ediyorum. Tekstil su kullanımı yoğun bir sektör. Firmalarının birçoğunun aklına gelmemiş yağmur hasadı sistemi kurmak yasada olmasına rağmen.

Konu sadece su değil. Temelde çevre bilinci ve saygısı. Çevre bilincinin ve saygısının sigara izmaritini rasgele atmamaktan başladığına inanmaktayım. Gelin görün ki birçok bina girişinde hala insanları sigara içenler ve sigara izmaritleri karşılıyor.

Bu firmalar sürdürülebilirlik çalışması yapacak öyle mi? Geçiniz.

Toplumun her bireyinde çevreyi koruma ve saygı bilinci yerleşene kadar çalışmaya devam etmek gerekiyor.

Sözün özü; Sürdürülebilirlik, çevre, temiz su, deniz suyu arıtma, enerji bağımsız sürdürülebilir su çözümleri konusu yakın gelecekte epeyce konuşulacak. Ne dersiniz?

Not: Bu yazı yazarı tarafından organik zeka ile yazılan özgün bir yazıdır.