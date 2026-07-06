Restoran ve kafeler bu düzenleme ile birlikte tüketicilerine daha şeffaf ve net bilgiler verebilecek. Böylece insani hataları en aza indirme, tüketicilerinin sağlığını koruma ve sipariş iptallerini azaltma fırsatı bulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle birlikte 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ayrıntılı menü dönemi resmen başladı.

Bakanlık, sağlıklı ve bilinçli tüketimi des teklemek amacıyla Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nda güncellemeye gitti. Bu düzenleme ile restoran ve kafe menülerinde yemeklerin içeriğine dair birçok bilgi yer alacak. Bu ayki yazımda, oldukça ciddi ve olumlu bulduğum bu düzenleme hakkında hem tüketicilerimize hem de esnafımıza bilgi vermek istiyorum.

NE AMAÇLANIYOR?

Öncelikle amaç, tabii ki insan sağlığını korumaktır. Özellikle son yıllarda sektörümüzde gıda güvenliğiyle ilgili yaşanan hadiseler, yeme-içme sektörünü köklü bir dönüşüme itti. Yaşanan ciddi alerji vakaları ve artan obezite oranlarıyla birlikte bu dönüşüm aslında kaçınılmaz hale geldi. Restoran ve kafelerde tüketiciler, özellikle gıda alerjileri konusunda maalesef her zaman yeterli bilgiye ulaşamıyordu.

Oysa gözden kaçan tek bir ürün ya da içerik bile insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Bu nedenle düzenlemenin ilk ve en önemli amacı, tüke ticilerin yedikleri ürünlerin detayları hakkında yeterli ve doğru bilgiye ulaşabilmesini sağlamaktır.

RESTORAN VE KAFELER İÇİN ARTILARI NELERDİR?

Restoran ve kafeler bu düzenleme ile birlikte tüketicilerine daha şef faf ve net bilgiler verebilecek. Böylece insani hataları en aza indirme, tüketicilerinin sağlığını koruma ve sipariş iptallerini azaltma fırsatı bulacak. Özellikle sipariş alan personeller, ürün içerikleri hakkında çok çeşitli sorulara cevap vermek zorunda kalıyordu. Gıda alerjisi ve hassasiyeti söz konusu olduğunda ise verilen bilgilerin kesin ve açıklayıcı olması gerekiyor. Tüketiciler yeterli bilgiye sahip olmadık larında, önlerine gelen üründen memnun kalmayabiliyor. Bu durum hem ürün iptallerine hem de israfa yol açabiliyor. Daha önemlisi, içeriklerin fark edilmediği durumlarda ciddi sağlık problemleriyle karşılaşılabiliyor. Bu nedenle ayrıntılı menü uygulaması, yalnızca tüketiciler için değil, işletmeler için de önemli bir kazanım olacaktır. Şeffaf bilgi paylaşımı, müşteri memnuniyetini artırırken işletmelerin güvenilirliğini de güçlendirecektir.

ESNAF BU SÜRECE NASIL HAZIRLANMALI?

Restoran ve kafelerin bu süreci yalnızca “menüye birkaç bilgi ekle mek” olarak görmemesi gerekir. Öncelikle işletmeler ürün reçetele rini gözden geçirmeli, kullanılan malzemeleri netleştirmeli ve alerjen içerebilecek bileşenleri doğru şekilde belirlemelidir. Mutfak, satın alma ve servis ekipleri aynı bilgiye sahip olmalıdır. Çünkü menüde yazan bilgi ile mutfakta uygulanan reçete arasında fark olursa, bu durum hem tüketici güvenini zedeler hem de işletme açısından hukuki ve idari risk doğurabilir. Bu noktada dijital menüler, karekod sistemleri ve güncellenebilir menü altyapıları işletmeler için önemli kolaylık sağlayabilir. Çünkü restoranlarda ürün içerikleri zaman za man değişebilir. Tedarik edilen ürün, kullanılan sos, baharat karışımı veya yarı mamul içerikler farklılaşabilir. Bu nedenle bilginin güncel tutulması en az bilginin verilmesi kadar önemlidir.

DETAYLAR NELER?

Yeni dönemde işletmeler menüdeki tüm ürünler için gıdanın bileşenleri, kalori değeri, alerjen içerikler, alkol veya domuz kaynaklı bileşen bilgilerini sunmak zorunda olacak. Bu bilgiler tüketicinin kolayca görebileceği şekilde sunulacak. Fiziksel menülerin yanı sıra QR menülerde de detaylı menü uygulamasına geçilecek. Yeni düzenlemeye uyum için kademeli geçiş sistemi uygulanacak. Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz 2026'ya kadar, aynı ilde üç ve üzeri şubesi olan işletmeler ise 31 Aralık 2026'ya kadar düzenlemeye uygun servis hizmeti sağlayacak. Diğer işletmelere ise içerik bilgisi için 31 Aralık 2026, kalori bilgisi için 31 Aralık 2027'ye kadar süre ta nındı. 2028’e gelindiğinde tüm restoran ve kafelerde detaylı menü sistemine geçilmiş olacak.

ULUSAL ZİNCİR RESTORANLAR 1 TEMMUZ 2026'YA KADAR

Aynı ilde üç ve üzeri şubesi bulunanlar 31 Aralık 2026'ya kadar Diğer işletmelerde içerik bilgisi için 31 Aralık 2026'ya kadar Diğer işletmelerde kalori bilgisi için 31 Aralık 2027'ye kadar menüle rini yenilemek zorunda