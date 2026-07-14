Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ise yeni gözaltılar yapıldığını ve şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı isimlerin de bulunduğunu açıkladı.

Kabine Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Soruşturma genişleyebilir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın gizlilik içerisinde sürdüğünü belirten Gürlek, ilk aşamada 22 kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, soruşturmanın yeni gelişmelere açık olduğunu ifade etti.

Bakan Gürlek, "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" dedi.

Haluk Levent hakkında açıklama

Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu belirterek, kaçma girişiminde bulunduğu iddiası üzerine pazar günü gözaltına alındığını söyledi.

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar

Adalet Bakanı Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya da değindi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada yeni gözaltılar gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, gözaltına alınanlar arasında emekli askerlerin de bulunduğunu açıkladı.

Gazetecilerin, "Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı isimler de var mı?" sorusuna ise Gürlek kısa ve net bir şekilde, "Evet, var" yanıtını verdi.

Soruşturmaların her iki dosyada da çok yönlü olarak sürdüğü, adli sürecin yeni deliller ve incelemeler doğrultusunda devam edeceği belirtildi.