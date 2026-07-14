Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiası

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, AHBAP Derneği adına toplanan bazı bağışların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da yaklaşık 125 milyon 765 bin liranın Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği öne sürüldü. Savcılık, söz konusu para transferlerinin bağış amacına aykırı şekilde kullanıldığını değerlendiriyor.

Festival ihalesi de soruşturma kapsamında

Başsavcılık açıklamasında, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunun, Sur Müzik Yapım isimli şirket aracılığıyla usulsüz şekilde alındığı iddiasına da yer verildi.

Mali bilirkişi incelemelerinde sahne, ses ve ışık sistemleri gibi organizasyon giderlerinin sahte faturalarla olduğundan yüksek gösterildiği ve bu yöntemle kamu zararına neden olunduğuna ilişkin tespitlerin bulunduğu ifade edildi.

Dört ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

İlk operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı

Soruşturmanın ilk aşamasında, aralarında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda hazırlanan dosyada, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri, yüksek tutarlı para transferleri, tapu devirleri ve çeşitli finansal işlemler mercek altına alınmıştı.

Son operasyonla birlikte soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 39'a yükseldi.