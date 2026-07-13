"Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları kapsamında hakkında soruşturma yürütülen AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre Levent'in gözaltına alındığı sırada üzerinde bulunan 4 cep telefonunun şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in çantasında bulunan dört ayrı cep telefonunun incelemeye alındığı belirtildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Levent'in, telefonların şifrelerini herhangi bir gerekçe göstermeden paylaşmadığı iddia edildi.

Telefonlar üzerinde teknik inceleme başlatıldı

İddialara göre emniyet ekipleri, dijital materyaller üzerinde inceleme yapabilmek amacıyla telefonların erişimini sağlamaya yönelik teknik çalışmalarını sürdürüyor. Cihazlardan elde edilecek verilerin soruşturmanın seyrine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Kaçış hazırlığı yaptığı öne sürüldü

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre Haluk Levent'in, 10 Temmuz tarihinde Almanya'nın Düsseldorf ve Hannover şehirlerine yönelik uçak bileti aldığı, hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağını öğrendikten sonra ise karayoluyla İzmir'e geçtiği öne sürüldü. İddialar arasında, deniz yolunu kullanarak yurt dışına çıkmayı planladığı da yer aldı.

İfadesi en son alınacak

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüphelilerin ifadelerinin öncelikle alınacağı, Haluk Levent'in ise emniyette en son ifade vereceği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Haluk Levent hakkındaki iddialarla ilgili adli süreç devam ederken, söz konusu iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılığın değerlendirmesi doğrultusunda sürecin netlik kazanması bekleniyor.