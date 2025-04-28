Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Önder’in durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Önder’in tedavisi, hastaneye kaldırılmasının 13. gününde de devam etmekte. ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik tedavi altında hemodinamik stabilitesinin korunmasına rağmen, nörolojik durumu giderek kötüleşiyor. Doktorlar, beyin ödeminin hala devam ettiğini ve hayati tehlikesinin arttığını belirtiyor. Ancak, hastane yetkilileri tedaviye sabırla devam ettiklerini ve hastalarının durumunda bir iyileşme umudu taşıdıklarını ifade etti.

Bu açıklamalar, sevenleri ve halkın endişelerini artırırken, Önder'in ailesi ve yakınları da hastanenin süregelen tedavi sürecine dair bilgi almak için sabırla beklemeye devam ediyor.