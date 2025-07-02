ÜFE Artışı Zammı Tetikledi

2025 yılının ilk beş ayında ÜFE yüzde 12,92 olarak gerçekleşti. Ekonomistler, haziran verileriyle birlikte bu oranın yüzde 15'e ulaşacağını tahmin ediyor. Bu oran, sigaraya otomatik olarak yansıtılacak ÖTV zammının da oranını belirliyor.

Fiyatlar Kademe Kademe Yükselecek

Türkiye’de en çok satan üç büyük sigara üreticisinin piyasadaki en düşük fiyatlı sigaraları şu anda 70 TL seviyesinde. ÖTV artışıyla birlikte bu ürünlerin fiyatı 80 TL’ye çıkacak. Orta segment sigaraların fiyatı ise 80 TL’den 90 TL bandına taşınacak.

Vergi Yükü 65 TL’yi Aşacak

Sigaranın vergi yükü oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Paket başına uygulanan ÖTV, hem oransal (yüzde 50) hem de sabit tutarlardan oluşuyor.

Asgari maktu vergi, bir sigara dalı için şu anda 1,8313 TL, bu da 20’li bir paket için 36,62 TL’ye denk geliyor. Bu tutarın yüzde 15 artırılması halinde, 42,11 TL’ye çıkması bekleniyor. Asgari maktu tutar, yasa gereği sigara fiyatının yüzde 50’sinden az olamıyor. Bu durumda sigaranın satış fiyatı da en az 84,22 TL’ye ulaşmak zorunda kalıyor.

Bunun yanında, maktu vergi 10,50 TL’den 12,07 TL’ye çıkacak. Asgari maktu ve maktu vergilerin toplamı 54,12 TL olacak. Bu tutara ayrıca yüzde 20 oranında KDV de eklenecek. Böylece bir paket sigaradan alınan toplam vergi miktarı 64,94 TL’yi aşacak.

Nispi Vergi Düşürüldü, Maliyet Çarpanı Azaldı

Mart ayında alınan kararla, paket başına sabit alınan maktu vergi 8,39 TL’den 10,50 TL’ye çıkarılmış, buna karşın nispi vergi oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye indirilmişti. Böylece sigara üretim maliyetinin satış fiyatına yansımasını ifade eden "maliyet çarpanı", 7,5’tan 3,8’e düşürülmüştü. Artık 1 TL’lik bir maliyet artışı, sigara fiyatına sadece 3,7 TL olarak yansıyor.

Yılın İkinci Zam Dalgası

Bu gelişme, 2025 yılının ikinci sigara zammı olarak dikkat çekiyor. Otomatik ÖTV artışları nedeniyle yılın her iki yarısında fiyatların yukarı yönlü seyretmesi, tüketici alışkanlıklarını da derinden etkiliyor.