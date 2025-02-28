Küresel pazar araştırma ve danışmanlık şirketi Kline + Company’nin raporuna göre, üst üste 18’inci kez dünyanın bir numaralı madeni yağlar tedarikçisi olan Shell, Türkiye’de Shell & Turcas Madeni Yağlar ekibi olarak distribütörleriyle bir araya geldi.

Etkinliğe katılan 250 katılımcıyla, 2025 yılı ve sonrası için yeni iş birliği fırsatları, inovatif fikirler ve uygulanabilir projeler tartışılarak somut aksiyon planları oluşturuldu.

Türkiye Madeni Yağlar İndirekt Satışlar Müdürü Emre Şuyalçınkaya’nın sunumuyla başlayan etkinliğin ilk gününde, 2025 stratejileri, pazarlama planları ve teknik eğitimler katılımcılarla paylaşıldı. Yeni ürünler, teknik onay mekanizmaları ve Shell’in teknoloji faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aktarılırken, pazarlama seansında global örnekler ve sektörel gelişmeler ele alındı. Ayrıca katılımcılar, Shell’in dijital araçları konusunda da kapsamlı eğitimler alarak bilgi ve yetkinliklerini artırma fırsatı buldu.

İkinci gün ise İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre (İSEÇ) seansında satış ekiplerinin günlük hayatta karşılaştığı İSEÇ riskleri ve Shell’in Hayat Kurtaran Kuralları ele alınırken, Etik ve Uyum seansında güncel uygulamalar ve kanuni gereklilikler değerlendirildi. Ayrıca, Shell’in Derince’de yer alan Madeni Yağ ve Gres Üretim Tesisi’ndeki üretim süreçleri hakkında da bilgi verildi.

Saffet Üçüncü deneyimlerini paylaştı

Etkinliğin dikkat çeken anlarından biri, sektörün deneyimli ismi Saffet Üçüncü’nün de konuk olduğu, küresel gelişmeler ve Shell’in teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımını anlattığı ilham verici konuşması oldu. Günün sonunda düzenlenen egzersiz seansıyla da katılımcılar hem zihinsel hem de fiziksel olarak yenilenme fırsatı buldu.