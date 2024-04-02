31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Kazanan belediye başkanları belli oldu. Toplumun siyasi partilere olan güveni seçimler ile birlikte kesin olarak ortaya çıkmış oldu. Siyasetçiler arzuladıkları koltukları ya kazandı ya da kaybetti. Şimdi kazanan başkanlarda sevinç ve zafer, kaybedenlerde ise ağır bir travma yaşanıyor.

Oysa bu durum vatandaşın umurunda bile değil, çünkü vatandaş geçim derdinde. Her gün artan, gıda fi yatları, enfl asyon karşısında eriyen ücretler, ev kiraları, piyasada her gün artan döviz altın fi yatları, düşük ücret, yüksek enfl asyon vatandaşın yakasını bırakmıyor. Hayat pahalılığı ve büyükşehirlerdeki trafi k çilesine bir de bunlara deprem korkusu eklenince millet "artık zor nefes alıyoruz" diye şikayet ediyor.

Milletin sorunlarına kim çare olacak?

Büyük şehirlerde, il ve ilçelerde belediyelerin sunduğu hizmetler enfl asyonla yarışıyor. Halk, başta şehir şebeke sularına yapılan aşırı zamlar, toplu taşıma ücretlerindeki anormal fi yat artışları, ekmek fi yatları, emlak vergileri ve bu vergilerin ödenmemesi halinde aylık uygulanan çok yüksek faizleri nasıl karşılayacağının hesabını yapıyor. Daha önce de gündeme getirdiğimiz, hükümet büyük fi rmalara vergi aff ı uygulayacağına o paraları akaryakıt fi yatlarını desteklemek ve sübvanse ederek benzin ve motorinde sabit fi yat uygulamasına geçse enfl asyon düşecek. Piyasaya istikrar gelecek. Başta zincir marketler olmak üzere akaryakıtı bahane ederek kimse zam yapamaz. Ama çağrılarımız hep cevapsız ve sonuçsuz kaldı.

31 Mart seçimleri neleri değiştirebilir?

Öncelikle siyasi partiler kazandıklarının ve kaybettiklerinin hesabını yapacak. Ona göre 2028 seçimleri için bir yol haritası çizecek. 2023 yılında sandık başına giden seçmen sayısı yüzde 83,87 idi. 31 Mart 2024’te ise halkın yüzde 78,55’i oyunu kullandı. Sandığa giden seçmen oranı yüzde 5,32 azaldı. Genel gözlemlere göre bu sefer CHP seçmeni sandığı önemserken, Cumhur İttifakı seçmenlerinin küskünlük dolayısıyla seçim sandığına olan istekleri azalmış görünüyor. Seçimlerde alınan sonuçlar, AK Parti’ye küskün kesimlerin sandığa gitmediği şeklinde yorumlanıyor. Özellikle İktidar partisinin il ve ilçe teşkilatlarında açıklanan başkan adayları isimleri birçok yerde hayal kırıklığına dönüşmüş, adayların benimsenilmemesi teşkilatlarda ilgisizliğe dönüşürken küskünlerin oranını artırmış görünüyor.

İstanbul Ve Ankara’da CHP’nin Üstünlüğü

Birçok ortamda, “Birçok yerde kesin kazanması mümkün olan aday yerine Genel Merkez tercihi ve yanlış isimlerin açıklanması bu seçimlerde birçok il ve ilçede başkanlık koltuğunun bir partiden diğer partiye geçmesine yol açmış” görünüyor. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş büyük farkla seçimi kazandı. Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çıkan AK Parti adayı Turgut Altınok, yıllarca yönettiği Keçiören’i bile CHP’ye kaptırdı. İstanbul’da AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Üsküdar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sancaktepe belediye başkanlıkları da CHP’ye geçti. 31 Mart seçimlerinde AK Parti 12 Büyükşehir, 13 il ve 355 ilçe belediyesini kazandı. AK parti 31 Mart öncesine göre 3 büyükşehir, 12 il ve 180 ilçeyi teslim etti. CHP 14 büyükşehir, 21 il ve 331 ilçenin sahibi oldu. MHP 8 il ve 122 ilçe kazandı. MHP elinde olan 1 büyükşehir, 2 il ve 23 ilçeyi kaybetti. İYİ Parti 1 il, 24 ilçe, DEM 3 büyükşehir, 7 il ve 65 ilçeyi kazandı. Yeniden Refah Partisi (YRP) 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi kazandı. Yerel seçimlere ağır enfl asyon baskısı altında giren halk, geçim derdinin sıkıntısını sandıkta herkese mesaj vererek gösterdi. Eğer önümüzdeki günlerde emeklilerin yaşama tutunması, yaşama sevinci oluşması için gereken maaş düzenlemeleri yapılamazsa sokaklarda kıvranan emeklileri görürse kimse şaşırmasın. Önümüzde Türkiye’yi ekonomide zor günler bekliyor. Seçim gecesi halkın verdiği mesajı aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprü ve otoyol müteahhitlerine verilen milyonlarca doları emeklilere ve dar gelirlilere aktarmanın bir yolunu bulmalı… Ne dersiniz?

Nisan Sayımız Yine Dopdolu

Nisan 2024 sayımızda Türk ekonomisini yakından ilgilendiren konuları mercek altına aldık. Türkiye’de mobilya sektörünün lider kuruluşlarından Doğanlar Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan ile yaptığımız özel röportajda mobilya sektöründeki üretim ve ihracat atağını kapak konusu olarak gündeme taşıdık. Türkiye’de İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Halkbank, Akbank ve Vakıfl ar Bankası’nın dünyada en büyük 500 bankası arasına girmesi bir tesadüf değil. Bu bankalar kârlılıkta da en ön sıralarda yer alıyor... 24 yıldır ekonominin nabzını tutan Ekovitrin Nisan sayısında çok ilginç haber, röportaj, analiz ve özel dosyalarla yine gündeme ışık tutuyor. Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’nun “Enfl asyon Seçmeni Küstürdü“ analiz yazısı aynı zamanda ekonominin durumunu da çok iyi özetliyor. Dünyadaki en son haberleri takip etmeniz için www.ekovitrin.com uygulamasını Google play veya Apple store’dan indirerek takip edebilirsiniz. Sağlıkla kalınız…