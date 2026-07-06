2026’nın ilk 6 ayını geride bıraktık. Türk ekonomisi uygulanan plana göre rahat bir nefes alacaktı. Ancak 2026’nın başında ABD ve İsrail, İran’a savaş açtı. Dünyanın enerji piyasası Hürmüz Boğazı’na kilitlendi.

Gemiler körfezden çıkamayınca enerji piyasasında kaos başladı. Yılın ilk 6 ayında İran -ABD barış anlaşması henüz gerçekleşmediği için enerjide dışa bağımlı ülkeler için tehlike henüz bitmedi. Dolayısıyla enerjide dışa bağımlı ülkelerde enflasyon tırmanışa geçti. Dünyadaki bu belirsiz durum Türkiye’yi de etkiliyor.

Türkiye de 2026 enflasyon hesap larını yılın ilk 6 ayı dolmadan yeniden yukarı yönlü revize etti. Ülkemizde halkın günlük yaşamını ilgilendiren ve mutfakta başlayan enflasyon gıdadan hizmet sektörüne, ulaşımdan turizme sektörüne kadar tüm ekonomi çevresinin kabusu oldu. Yüzde 50’leri aşan reel faizler ise sanayiciler başta olmak üzere herkesi bıktırdı.

Yüksek faizle iş yapmak istemeyen her kesim küçülme yolunu seçiyor. Bu arada piyasadaki dengesizlik fırsatçıların işini kolaylaştırıyor. Konumunda tekel olanlar ve ‘nasıl olsa iyi bir denetim mekanizması yok fiyat serbestliği var’ diyerek sürekli etiket değiştiriyor, keyfi fiyat uygulamasından vazgeçmiyor.

Özellikle zincir marketler ve tedarikçiler paketli ürünlerin fiyatında ve gramajında istediği gibi oynuyor.

PEKI BU FIYAT KARIŞIKLIĞI NASIL ÖNLENIR?

Bu durumun birkaç nedeni var ve tek bir çözümü de yok. Aynı ürünün çok farklı fiyatlara satılması her zaman "keyfi fiyatlandırma" anlamına gelmeyebilir. Fiyatı etkileyen unsurlar arasında ilk olarak şunlar sıralayabiliriz:

Kira ve işletme giderleri (örneğin şehir merkezi ile küçük bir ilçe arasında büyük fark olabilir).

Personel maliyetleri.

Kullanılan malzemenin kalitesi ve gramajı.

Hedef müşteri kitlesi ve işletmenin konumu.

Marka değeri ve sunulan hizmet.

Örneğin bir yerde 60 TL olan lahmacun ile başka bir yerde 200 TL olan lahmacun aynı gramajda, aynı et kalitesinde ve aynı işletme maliyetleriyle üretilmiyor olabilir.

Ancak bazı durumlarda gerçekten fırsatçılık veya aşırı kâr marjı da söz konusu olabilir. Bu karmaşaya son vermenin çaresi var. Öncelikle şeffaf fiyatlandırma yapılmalı.

İşletmeler gramaj, içerik ve porsiyon bilgilerini açıkça belirtirse tüketici fiyatı daha kolay karşılaştırabilir. Rekabetin artırılması şart; Aynı bölgede daha fazla alternatif olduğunda işletmeler fiyat konusunda daha dikkatli davranır.

Tüketici bilgilendirmesi yapılmalı. Fiyat karşılaştırma uygulamaları ve internet yorumları tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlar. Denetim: Devlet, haksız ticari uygulamalar, aldatıcı fiyatlandırma ve kartel benzeri davranışları denetleyebilir. Ancak normal piyasa koşullarında her işletmenin fiyatını birebir belirlemesi serbest piyasa ilkesiyle uyuşmayabilir.

Enflasyonun düşürülmesi: Yüksek enflasyon dönemlerinde maliyetler sürekli değiştiği için fiyatlar da sık ve düzensiz biçimde değişebilir. Düşük ve istikrarlı enflasyon, fiyatların daha öngörülebilir olmasına katkı sağlar.

Kısacası, fiyat karmaşasını azaltmanın en etkili yolu; düşük enflasyon, güçlü rekabet, şeffaf fiyatlandırma ve etkin denetimin birlikte işlemesidir. Bu yaklaşım hem tüketiciyi korur hem de işletmelerin maliyetlerine göre rekabet etmesine olanak tanır. Değerli Ekovitrin okuyucularımız; Temmuz sayımızla yine dopdolu içeriklerle karşınızdayız.

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