Artık gündelik hayatımızın her anında tuşlara bağımlılık var. Evimizde, iş yerimizde; TV izlemek için bir tuşa basıyoruz. Çamaşır ve bulaşık makinesini, elektrik süpürgesini, kullandığımız laptopu veya artık bağımlısı olduğumuz cep telefonlarını da tuşlara dokunarak kullanıyoruz.

7’den 70’e herkes, artık işlerimizi yapabilmek için mutlaka bir tuş ile onay vermemiz gerekiyor. Bankalardan para çekmek, EFT yapmak, borsada hisse alış-satışı gibi her hareketimiz yüzde 80 oranında tuşlara bağımlı. Gelişmiş robotların yapay zekâ ile insanlara benzemesiyle tuş bağımlılığımız gelecekte “dijital köleliğe” dönüşecek bir seyir izliyor.

Gelecek yüzyılda insan yaşamının neredeyse her anı dijital sistemler ve tek bir dokunuşla yönetilen araçlar tarafından şekillendirilebilir. Yemek siparişinden para transferine, eğitimden sosyal ilişkilere kadar uzanan bu süreç, hem çocuklar hem de yetişkinler için yeni bir yaşam biçimi oluşturmaktadır. Ancak bu kolaylık, beraberinde ciddi bağımlılık ve etkileşim sorunlarını da getiriyor.

Çocuklar açısından bakıldığında, dijital dünyanın erken yaşta hayatın merkezine yerleşmesi, gelişim süreçlerini doğrudan etkileyebilir. Sürekli ekranla etkileşim hâlinde olan çocuklar, gerçek sosyal becerileri geliştirmekte zorlanabilir. Oyunlar, sosyal medya ve yapay zekâ destekli içerikler, hızlı ödül mekanizmalarıyla çocukları kendine bağlarken; sabır, empati ve derin düşünme gibi becerilerin zayıflamasına neden olabilir. Gerçek dünya ile dijital dünya arasındaki sınırların belirsizleşmesi, kimlik gelişimini de karmaşık hâle getirebilir.

Yetişkinler için ise durum daha farklı ama benzer derecede riskli. Günlük hayatın her anının “tuşlarla” kontrol edilebilmesi, zamanla bir konfor bağımlılığı yaratır. İnsanlar fiziksel çaba gerektiren işlerden uzaklaştıkça hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha pasif bir yaşam tarzına yönelebilir. Ayrıca sosyal ilişkiler giderek dijital platformlara taşındıkça, yüz yüze iletişimin yerini yüzeysel etkileşimler alabilir. Bu durum yalnızlık hissini artırırken, gerçek bağların zayıflamasına yol açabilir.

Bu süreçte en kritik nokta, insanın teknolojiyle kurduğu ilişkinin dengesi olacaktır. Dijital araçlar hayatı kolaylaştırmak için vardır; ancak hayatın kendisinin yerini aldığında sorun başlar. Sürekli bildirimler, hızlı erişim ve anlık tatmin, bireylerin dikkat süresini kısaltabilir ve derin odaklanma yetisini zayıflatabilir. Bu da hem öğrenme süreçlerini hem de üretkenliği olumsuz etkiler.

Sonuç olarak, geleceğin dijital dünyasında asıl mesele teknolojiye sahip olmak değil, onunla sağlıklı bir ilişki kurabilmektir. Ancak Google, Meta, X, TikTok vb. gibi onlarca dijital platformdan biri tüm sistemi ele geçirdiğinde, insanlar tıpkı uyuşturucu bağımlıları gibi bir köleliğe mahkûm olabilir. Çocukların bilinçli teknoloji kullanımıyla yetiştirilmesi ve yetişkinlerin de kendi alışkanlıklarını sorgulaması, bu dönüşümün en kritik adımı olacaktır. Aksi hâlde, hayatın her anının tuşlarla yönetildiği bir dünyada insanlar fark etmeden kendilerini özgürlüklerini sınırlayan bir bağımlılık döngüsünün içinde bulabilirler.

Ekovitrin Mayıs sayısında neler var?

26 yıldır her sayısıyla ekonomi dünyasının rotasını yönlendiren Ekovitrin Mayıs sayısı; çok özel röportajlar, makaleler ve haberlerin yanı sıra sektörel analizler, araştırma yazıları ve özel dosyalarla yine dopdolu.

Sağlıkla...