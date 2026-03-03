Son yıllarda cüzdanlarımızdaki plastik kartların bir "ödeme aracı" olmaktan çıkıp, hayatta kalma rehberine dönüştüğünü görüyoruz. Enflasyonun hanehalkı üzerindeki baskısı, kredi kartlarını reel gelirin yetmediği noktada devreye giren mecburi bir borçlanma mekanizması haline getirdi.

Nakit para yetmeyince devreye giren kredi kartları kullanan herkesi sarmal bir borç batağına sürüklüyor. Kredi kartlarına bağımlılık süreci, sadece bir yöntem değişikliği değil; tüketim alışkanlıklarımızda geleceği ipotek altına alan yapısal bir dönüşümü de beraberinde getiriyor.

NAKIT PARA MI KREDI KARTI MI?

Tüketimin fiziki paradan kopup tamamen kredi kartına evrilmesi, harcama disiplini üzerindeki en büyük tehdit. Nakit paranın elden çıkarken oluşturduğu o "kaybetme hissi" dijital dünyada kaybolduğunda, bireyler ödeme kapasitelerinin çok üzerinde bir borç sarmalına sürükleniyor. Bugün Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinde izlediğimiz o devasa hacim artışı, bir refah göstergesi değil; aksine, gelecekteki gelirlerin bugünden harcandığının bir kanıtı. Bu durum, uzun vadede hanehalkı iflaslarını ve bankacılık sistemi üzerinde geri dönülemez bir borçlanma riskini taşıyor. Öte yandan, Türkiye’de fiziki paranın hâlâ sarsılmaz bir kale gibi durması ilginç bir tezat oluşturuyor. Dünyanın "nakitsiz toplum" idealine koştuğu bir dönemde, toplumsal hafızamızdaki kriz refleksleri bizi belirsizlik anında "somut" olana itiyor. Bu durum, dijital sistemlerdeki olası bir kesintiye karşı bir tampon işlevi görse de, kayıt dışılığı beslemeye devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise bir yandan kartlı harcamaları kontrol altına almak için taksit sınırlamaları getirirken, diğer yandan nakit dolaşımın yarattığı denetim zorluğuyla mücadele ediyor.

TÜKETIM BORÇ LIMITINE GÖRE DEĞIL; GERÇEK GELIRE GÖRE YAPILMALI

Sonuç olarak; Türkiye’de ödeme sistemlerindeki bu karmaşık denge, sürdürülebilir olmuyor. Sağlıklı bir gelecek için sadece dijitalleşmek yetmez; finansal okuryazarlığın artırıldığı ve tüketimin "borç limitine" değil, "gerçek gelire" dayandığı bir disiplin şart. Aksi takdirde, cüzdanımızdaki kartın rengi ne olursa olsun, ekonomik kırılganlığın gri gölgesi geleceğimizin üzerinde asılı kalmaya devam edecek.

YABANCI DIJITAL ISTILAYA DUR DENILECEK MI?

86 milyonu insanımızı etkisi altına alan yabancı dijital istila hem ekonomik hem de kültürel olarak etkisini acımasızca sürdürüyor. Dijital istilayı bu sayımızda tüm boyutlarıyla gündeme getiriyoruz. Dijital ekonomik ve kültürel istilanın yaptığı sömürü ekonomik ve kültürel olarak dehşet boyutlarında. Daha önce sanal kumar olayını gündeme getirmiştik Devletimiz gereğini yaptı. Şimdi insanlarımızı sömüren dijital istila konusunda da gerekli yasalar düzenlemeler ve teknik koruma kalkanlarıyla daha büyük yıkımlar oluşmadan engellenmesi en büyük dileğimiz…

TÜRK MÜTEAHHITLERININ BAŞARISI

Türk Müteahhitleri, 138 ülkede 550 milyar doları aşan projelere imza atarak önemli bir başarı elde ettiler. Kuzu Grup, bunlardan biri. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması arasına giren Kuzu Grup, “Arıtma Altyapı” kategorisinde dünyada 17. Sırada yer alırken, “Bina Üst Yapı” kategorisinde ise en büyük 40. firma oldu. Müteahhitlerimizin uluslararası alanda elde ettiği başarıyı Mart sayımızda ele aldık.

Sağlıcakla kalın...