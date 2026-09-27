Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu Necip Al, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla başpehlivanlığa yükseldi. Başarılı sporcuyu kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir'imiz 8 yıl sonra yeniden bir başpehlivan çıkardı. Gururumuz büyük' dedi.

57 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un yetenekli sporcuları başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın'ın da er meydanında takip ettiği Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor alt yapısında yetişip birçok önemli başarıya imza atan Necip Al, başaltı boyunda birinci olarak başpehlivanlık boyuna yükseldi.

Başkan Akın: 'Bu Unvanın yeniden Balıkesir'e gelmesi çok kıymetli'

Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketine bu unvanın yeniden gelmesinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir'imiz 8 yıl sonra yeniden bir başpehlivan çıkardı. Gururumuz büyük! Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'nda başaltı boyunda birinci olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcumuz Necip Al, başpehlivanlığa yükseldi. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketinde bu unvanın yeniden Balıkesir'e gelmesi bizim için çok kıymetli. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı olarak ata sporumuzu yaşatmak, pehlivanlarımızın önünü açmak ve bu kültürü gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Er meydanında mücadele eden tüm pehlivanlarımızı ve başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu'yu da yürekten kutluyorum. Yolun açık olsun Başpehlivan Necip! Balıkesir'imize yaşattığın büyük gurur için gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.