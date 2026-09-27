Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Pazarlar Belediyesi tarafından ata sporu yağlı güreşi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 1. Pazarlar Yağlı Güreşleri, Üçoluk'ta yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen farklı boylardaki 361 pehlivan, er meydanına çıktı. Vatandaşların ve protokolün yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda başpehlivanlık karşılaşmaları nefes kesti.

Başpehlivanlık final müsabakasında Antalya Muratpaşa Belediye Spor Kulübü güreşçisi Osman Kan ile Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçisi Tufan Güzel karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ve puanlamaya uzayan finalde rakibini mağlup eden Osman Kan, 1. Pazarlar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Turnuvada üçüncülüğü ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Mehmet Yeşil Yeşil ile Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Bekir Car Özturgut paylaştı.

Müsabakaları Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda güreşsever takip etti.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, organizasyon boyunca vatandaşlarla ve güreşseverlerle bir araya gelirken, yağlı güreş geleneğinin ilçede yaşatılması adına düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekildi.

Organizasyonun sonunda konuşan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, 'Kıymetli hemşehrilerim, değerli dostlar, bu sene birincisini düzenlediğimiz Pazarlar Yağlı Güreşleri'nde umarım gerek seyircilerimiz gerekse güreşseverlerimiz ziyadesiyle memnun olmuştur. Burayı güzelleştiren peygamber sporu, ata sporu, geleneksel sporun pehlivanları; en minik boydan bugünkü başpehlivanlara kadar olayın merkezinde onlar var. Onlara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rabbim sağlık versin. Umuyoruz Pazarlar Er Meydanı'nda güreşen bu güreşçilerimizi hep birlikte izleyeceğiz ve destekleyeceğiz. Yolları açık olsun. Onları Kırkpınar'da başpehlivan olarak görmeyi arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl ikincisini düzenleyeceğimiz, Rabbim sağlık verirse yeni organizasyonda yine buluşacağız. Emekleri geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Pazarlar 1. Yağlı Güreş müsabakalarında boylarına göre şampiyon olan isimler şöyle:

Ayak Boyu: Muhammet Ceylan

Minik bir Boyu: Polat Ayvazoğlu

Minik İki Boyu: Bulut Yaman

Teşvik Bir Boyu: Mustafa Süttaş

Teşvik İki Boyu: Yusuf Özöner

Tozkoparan Boyu: Mansur Mansuroğlu

Deste Küçük Boyu: Hasan Hüseyin Şahin

Deste orta Boyu: Ali Demircan

Deste büyük Boyu: Ömer Faruk Acar

Küçük orta büyük Boyu: Mikrail Bilen

Küçük orta küçük Boyu: Batuhan Öztürk