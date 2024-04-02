31 Mart yerel seçim sonuçlarının hayat pahalılığından bunalan seçmenin iradesini sandığa yansıttığını söylemek zorundayız. Çok değil 9 ay önce Erdoğan’ı %52 oyla seçen Türk seçmeni %70’e varan enfl asyonun faturasını iktidara kesti.

9 ay önce enfl asyon Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında %39’a kadar düşmüştü. 47 yıl sonra CHP ilk defa 2 puan farkla da olsa birinci parti durumuna gelirken AK Parti 22 yıl sonra ilk defa ikinci parti durumuna geriledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kongrede devrilerek yerine Ege Bölgesi’nden bir göçmen ailenin ferdi olan Özgür Özel’in seçilmesi ile birlikte Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarının seçim başarısı da CHP’yi yerel seçimde birinci parti yaptı. İmamoğlu, gelecek seçimin potansiyel lider adayı olarak öne çıktı.

“2 E”, “ENFLASYON” VE “EMEKLİLER” KAYBETTİRDİ

AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ekonomide radikal bir değişiklik yaparak zaruret sebebiyle Erdoğan’a seçim kazandıran düşük faiz politikasını bıraktı. Mehmet Şimşek’in uyguladığı yüksek faiz politikası enfl asyonu kısa vadede düşürmeye yetmedi.

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 19 TL’ye kadar düşen akaryakıt fiyatları 9 ayda gelen zamlarla 40 TL’yi aşınca özellikle nakliye sebebiyle gıda fiyatlarında meydana gelen yükseliş önlenemedi.

En düşük emekli maaşı alanlara yılbaşında %33 zamla yetinilmesi de geçim sıkıntısı çeken emeklileri kızdırdı. 9 ay önce Erdoğan’a oy veren AK Parti’nin seçmeninin bir kısmı, ya bu defa sandığa gitmedi, ya da Yeniden Refah Partisi’ne destek vererek AK Parti’yi cezalandırma yoluna gitti.

SANDIĞA GİTMEYEN VE GEÇERSİZ OYLAR 15 MİLYON

31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmen ve geçersiz oyların toplamı 15 milyonu buldu. Her 4 seçmenden biri oy kullanmadı ya da geçersiz oy kullandı. AK Parti ile MHP’nin ittifak yapmadığı bazı illerde ise oylar bölününce CHP’li adaylar aradan sıyrılarak seçimi kazandılar. Şanlıurfa, Yozgat ve Nevşehir gibi bazı önemli illerde ise AK Parti’nin yanlış aday tercihi seçimi kaybetmesine sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında seçmenin verdiği mesajı net olarak aldıklarını ifade ederek demokrasinin önemine vurgu yaptı ve seçim sonuçlarını saygıyla karşıladıklarını, milli iradenin tecelli ettiğini söyledi. Seçimden galip çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de güzel mesajlar verdi, birlik ve beraberlikten söz ederek olumlu puan topladı.

Seçimin CHP’den sonra kazanan ikinci partisi %6’yı geçen oy oranıyla Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi oldu. Yeniden Refah Partisi, MHP ve İyi Parti’yi geçerek üçüncü büyük parti durumuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez yenilgi tattığı yerel seçimin ardından önümüzdeki 3 yıl içinde ekonomiyi düzeltebilirse ki, bu mümkündür; erken bir genel seçimle yeniden seçilme başarısı gösterebilir.

Şüphesiz seçim sonuçları “Başkanlık” sistemi yerine “yeniden güçlendirilmiş parlamenter sistem” tartış malarını da gündeme getirebilir. Önümüzdeki seçimde ekonomik gelişmeler yine belirleyici unsur olacaktır, düşük enfl asyon ve yüksek büyüme yüksek oy getirir, tersi ise 31 Mart’ta olduğu gibi seçim kaybettirir.