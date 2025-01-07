İpotekli Villa İcra Dairesi Tarafından Satıldı

Seçil Erzan, 10 milyon TL'lik borç karşılığında Bozcaada’daki villasını ipotek ettirmişti. Yapılan borç sözleşmesine göre, alacaklı Türkay Gümülcineli'nin 10 milyon TL'lik peşin ödeme yaptığı, Erzan’ın ise bu borcu 30 gün içinde geri ödeyeceği ancak ödeme yapılmadığı takdirde villanın satılacağı belirtilmişti. 2024 yılında, borcun ödenmemesi sonucu villanın satışı gerçekleştirildi. Ezine İcra Dairesi tarafından yapılan bilirkişi raporunda villanın değeri 9 milyon 222 bin 422 TL olarak belirlendi, ancak ihale sonucu villa 15 milyon TL’ye satıldı. Tapu tesliminin ise 12 Şubat'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Bozcaada’daki Villa Hakkında Detaylar

Seçil Erzan’ın babasından miras kalan yaklaşık 2 dönümlük arazideki bağ evi, tadilat edilerek villaya dönüştürülmüştü. Şimdi ise, 15 milyon TL'lik satışla yeni sahiplerine devredilecek. Bu satış, Seçil Erzan’ın yaşadığı borç krizinin bir sonucu olarak dikkat çekiyor.